熱門股—緯軟上半年賺贏去年 股價周漲37%寫新高

IT 服務業者緯創軟體 (4953-TW) 今年上半年稅後純益 1.14 億元，年增 1.19 倍，賺贏去年全年，下半年展望較上半年更為樂觀，本週股價一路走揚，順利收復所有均線，周漲幅 37.18%，週五收盤價 83 元寫下歷史新高。

緯軟深耕大客戶、跨區整合策略效益顯現，第 2 季營收為 9.54 億元，季增 16.76%、年增 44.7%，毛利率 26.75%，季增 2.9 個百分點、年增 6.71 個百分點，營益率 8.09%，季增 4.2 個百分點、年增 3.97 個百分點，稅後純益 0.87 億元，季增 222.21%、年增 250.83%，每股純益 1.82 元，全數寫下歷史單季新高。

累計緯軟上半年營收為 17.72 億元，年增 33.98%，毛利率 25.41%，年增 6.21 個百分點，營益率 6.15%，年增 2.49 個百分點，稅後純益來到 1.14 億元，賺贏去年全年，年增 191.73%，每股純益 2.39 元，營收及毛利率也同步寫下歷史同期新高。

緯軟認為，資訊服務的產業前景相當看好，尤其大數據、AI、金融科技、物聯網等新興領域的需求持續暢旺，加上持續提升大客戶的比重，可望推升營收獲利表現持續成長，下半年展望比上半年樂觀。