國泰航空(00293-HK)：7月載客約315.3萬人次 同比上升1.1%

國泰航空(00293-HK)公佈旗下國泰航空與國泰港龍航空於2018年7月份合併結算的客、貨運量。數據顯示，7月份的載客量和貨物及郵件運載量均較2017年同期有所增長。

兩航空公司在7月份合共載客約315.3萬人次，較2017年7月上升1.1%，乘客運載率輕微回落至86.7%，以可用座位千米數計算的運力則上升2.8%。今年首七個月的載客量上升1.8%，而運力則增加3.1%。

兩航空公司上月運載的貨物及郵件合共18.49萬公噸，較去年同期增加2.9%，而運載率上升1.6個百分點至70.3%。以可用貨運噸千米數計算的運力下跌0.3%，而貨物及郵件收入噸千米數升幅為2.1%。今年首七個月的載貨量上升6.8%，運力增加3.4%，而貨物及郵件收入噸千米數亦上升6.4%。

國泰航空商務及貨運董事林紹波表示：“七月向是商務旅遊較為平淡的月份，然而我們察覺到今年的前艙需求殷切，經濟艙的收益率亦有改善，尤以短途航線而言。歐洲航線的客運需求持續強勁，前往佈魯塞爾、都柏林及哥本哈根的新航班於夏季旅遊高峰期的需求愈見暢旺。

此外，貨運業務走勢持續平穩。今年七月較去年同期的高載貨量亦錄得按年增長。月内轉運量增加，尤其是源自日本、東南亞和美洲等地的出口需求。運載率及貨運收益率均維持高水平。我們繼續密切留意可能對全球貿易造成影響的外在因素。”

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