商務部：1-7月份對外投資同比增長14.1%

8月17日，商務部對外投資和經濟合作司負責人介紹了2018年1-7月我國對外投資合作情況。

2018年1-7月，中國境内投資者共對全球152個國家和地區的3999家境外企業進行了非金融類直接投資，累計實現投資652.7億美元，同比增長14.1%。對外承包工程完成營業額838.3億美元，同比增長8.1%;新簽合同額1252.4億美元，同比下降7.4%。對外勞務合作派出各類勞務人員26.6萬人，7月末在外各類勞務人員99.6萬人，較去年同期增加4萬人。

2018年1-7月，對外投資合作保持平穩健康發展，總體呈高質量發展趨勢，符合工作預期。主要呈現以下特點：

一是對"一帶一路"沿線國家投資合作積極推進。1-7月，中國企業對"一帶一路"沿線的54個國家有新增投資，合計85.5億美元，同比增長11.8%。在"一帶一路"沿線國家新簽對外承包工程合同額571.1億美元，佔同期總額的45.6%;完成營業額450.8億美元，佔同期總額的53.8%。

二是對外投資行業結構持續優化，非理性投資得到有效遏製。1-7月，對外投資主要流向租賃和商務服務業、製造業、採礦業以及批發和零售業，佔比分别為32.5%、15.8%、11%和9.6%。房地產業、體育和娛樂業對外投資沒有新增項目。

三是對外承包工程新簽大項目多，行業分佈集中，帶動出口作用明顯。1-7月，對外承包工程新簽合同主要集中在交通運輸、電力工程和建築行業，合計佔新簽合同總額的68.2%;新簽合同額在5000萬美元以上的項目418個，合計1067.4億美元，佔新簽合同總額的85.2%;對外承包工程帶動貨物出口103.6億美元，同比增長22.5%。

2018年1-7月，相關主管部門共備案或核準對外投資企業4987家，中方協議投資額809.8億美元。其中備案或核準非金融類對外投資企業4961家，中方協議投資額752.5億美元;備案或核準金融類對外投資企業26家，中方協議投資額57.2億美元。

商務部宏觀監測顯示，2018年1-7月，中國對外投資活躍指數位於189.6至205.3之間，處於較為活躍的區間，總體平穩。7月當月對外投資活躍指數為192.93。

來源：商務部網站

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