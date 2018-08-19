〈鉅亨看世界〉區塊鏈房市革命

隨著比特幣的熱潮興起，區塊鏈技術也逐漸受到各領域重視。區塊鏈技術除了用在金融科技之外，還可以為房地產產業帶來新的變化，除了加密貨幣之外，該技術將進入現實世界，在資產登錄、產權紀錄、和身分驗證上帶來新的房地產革新。

區塊鏈具有去中心化及無法被竄改的特性，它可以連接所有的節點 (電腦)，將資料進行加密並彙集成分散式帳本 (資料庫)，能立即自動化保存紀錄，單一使用者無法輕易竄改資料，並且永久存於歷史。

對於涉及商業和住宅房地產的經紀人和代理商、地方政府、投資者和律師具有重大意義。該技術可以實現更簡單、更準確的契約轉移，提高地產投資的便利性和透明度，甚至更準確更新房地產登錄服務系統 (MLS)。

Steptoe & Johnson PLLC 事務所，專注於房產與科技領域的 Kristian White 表示：「它將徹底改變業務的交易方式，這是我們必須做好準備的事情。」

目前所有房地產交易都登記在 MLS 上，包含契約、估價和登錄協議等，然而，這項系統並不完善，一般投資客難以取得最新資訊，而且限制頗多。如果該系統導入區塊鏈技術，所有的房產相關資訊將能完整並即時的提供給客戶，並且統合成完善的系統，同時確保將歷史資料的安全性。

「此外，根據使用的區塊鏈類型，還能知道誰在購買什麼以及資金來自何處。這些對於房地產產業來說都是明顯的好處。」

除此之外，區塊鏈可能帶來的第二項革新是產權紀錄。目前，產權資訊只儲存在當地政府，而且沒有線上系統，若加入區塊鏈技術，將可以建構完善資料庫，以保全並提供歷史產權紀錄的查詢。

「技術是這樣，但是，它還需要政府的支持。這就是革新的挑戰之一。儘管它可以提供極大的透明度，但政治或地方政府然可能造成干預。」

區塊鏈技術還可以防止房地產詐騙，「你會知道誰擁有這個房產，關於產權鏈將會有更多的清晰度。」

第三項革新是關於房地產的身分認證及投資管道。房地產的交易通常需要面臨龐大的現金交易和高風險，安全的投資或買賣渠道相對來說非常重要。通過區塊鏈的加密技術，買家與賣家在系統上都有獨特的身分認證，不易竄改，並且在雙方交易完成後才能收到錢。不須透過中間人，也不用投入大量時間成本，為房產的投資者、買家和賣家帶來了更為可靠的交易渠道。

房產律師 Dan Nossa 說道:「可以預期區塊鏈技術將從小規模開始被用在房地產投資，包含各類型的一次性投資。目前已經有人使用比特幣購買房產的例子。」