〈房產〉房地產交易回神 前2月房仲服務費收入年增22%

根據財政統計資料庫資料顯示，今年 1-2 月的不動產仲介業表現，是近 4 年以來最佳的一次，全台銷售額 (即服務費收入) 為 65.6 億元，年增幅約為 22%，但和景氣高峰時的 2014 年相比仍減少約 18%，而從區域的分布狀況來看，台灣中南部地區仍是表現相對穩健的區域。

由此一統計數據顯示，全台六都 1-2 月的房仲服務業銷售額為 65.6 億元，是 2015 年以來表現最佳的一次，以六都表現來看，台南市與高雄市的表現最佳，年增漲幅度都在 35% 以上，且比 2014 年景氣高峰時的表現更佳。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，大台北以外的區域，因為有較低的房價所得比，加上前瞻計劃也增添區域發展前景，房市表現狀況相對北部的大起大落，中南部地區的交易價量顯得更為穩定，而近年仍可發現中南部地區的土地交易狀況活絡，反應開發商對於未來前景仍偏向樂觀，不動產仲介表現也穩定。

至於北部地區，從近期的銷售額表現也可發現最艱困的時間已過，今年 1-2 月延續 2017 年以來的反彈走勢，雙北市前兩月的銷售額年增 14% 與 16%，但距離景氣高峰時的 2014 年，仍減少約 3 成左右的幅度

曾敬德表示，雙北市經歷一波景氣回檔的交易量大幅修正後，房市交易量也逐漸落底回溫，雙北市的不動產仲介銷售額持續好轉中，不過目前市場上並未有顯著的投資型需求，代表市場並不認為房價有上漲的動能，目前市場上主要的買方還是數量穩定的首購，與逐漸回籠的換屋型買方。