〈房產〉國泰房地產指數：Q2房市價穩量增 後續觀察指標唯量是問

最新發布的國泰房地產指數顯示，今年第 2 季國泰全國房地產指數，相較上一季價量俱漲，較去年同季價穩量增。此報告並指出，近一年成交量大幅增加，但開價、成交價成長有限，顯示業者目前仍保守以成交量為本，後續是否增加，將是市場觀察指標之一。

國泰房地產指數是由國泰建設 (2501-TW) 與國立政治大學台灣房地產研究中心合作，今 (26) 日發布 2018 年第 2 季調查結果。

此調查結果也顯示，觀察各地區，今年第 2 季市場成交價與第 1 季比較，除桃竹地區、台中市維持穩定，其餘地區均上漲；相較去年同季，台中市維持穩定，其餘地區均上漲。

同時，第 2 季各地區成交量指數相較第 1 季，除台南市維持穩定，其餘地區都增加；相較去年同期，各地區成交量均增加。第 2 季推案量相較第 1 季，台北市、台中市及台南市推案量維持穩定，其他各地區推案量均增加；相較去年同季，除台南市減少，其餘地區推案量均呈現穩定或增加。

此調查結果指出，第 2 季全台各地區價量，無論與上季或與去年同季相比都有較佳的表現；且近一年全國成交量大幅增加，但開價、成交價成長有限，顯示業者目前仍保守以成交量為本，後續成交量是否穩定增加，可做為市場觀察重要指標之一。