金價重拾升勢 因美中兩國計劃舉行貿易磋商

路透紐約/倫敦8月16日 - 現貨金周四從19個月低位反彈，因美中兩國本月將舉行貿易談判的消息傳出後美元下滑，但金市人氣仍為負面。

黃金期貨小幅收低，因美元尾盤從低點反彈。

1739 GMT，現貨金上漲0.3%，報每盎司1,177.80美元，從稍早觸及的去年1月以來最低1,159.96反彈。美國12月期金收跌1美元，或0.1%，報每盎司1,184美元。

「美元指數下跌，和中國派出一代表團前往美國的事實扶助金價，」Dillon Gage Metals投資服務執行副總裁Walter Pehowich表示。

「昨晚中國有大量(黃金)拋售。一旦拋售結束，空頭回補反彈就會隨之而來，」他說。

一中國代表團將與美國代表會晤的消息，為解決近幾周來令金融和大宗商品市場不安的貿易沖突取得進展帶來了希望。

近期，政治和經濟的不確定性促使投資者買入美國公債和美元避險。美元升值導致以美元計價的黃金對持有其他貨幣的投資者來說會更昂貴，這可能抑制了對黃金的需求。

「我認為美中貿易磋商的消息止住了(黃金)的跌勢，但未逆轉走勢，」盛寶銀行大宗商品策略主管Ole Hanson表示。

INTL FCStone分析師Edward Meir稱，“美元走強和美國利率相對較高等潛在因素似乎仍是黃金的主要阻力。”

升息提高了持有無息黃金的機會成本。

現貨銀上漲1.7%，報每盎司14.67美元，之前觸及2016年2月以來最低14.30美元。

現貨鈀金跳漲6%，報每盎司893.30美元，稍早觸及逾13個月低位832美元。

現貨鉑金攀升2.6%，報每盎司782.98美元，稍早觸及2008年10月以來最低751.25美元。

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