油價持穩 但需求增長前景低迷

路透紐約8月16日 - 油價周四小幅上漲，在上日下跌2%後回升，因全球市場持穩，但原油需求前景轉弱令漲幅受限。

周三，油價下跌，因數據顯示，美國原油庫存大幅增加，增添了對燃油需求前景的憂慮，另外，銅等工業商品普遍遭拋售也給原油價格施壓。

「昨日的庫存報告繼續影響今日的市場，」Again Capital Management合夥人John Kilduff稱，他指出，盡管煉廠原油加工量高企，但進口急升令庫存增加。

中國和美國已經實施了幾輪關稅措施，並威脅對成百上千億美元的出口商品加征關稅，這可能打擊全球經濟增長。

土耳其裏拉危機攪動了新興市場，令股市、債市和原材料市場走勢震蕩。

布蘭特原油收高0.67美元，報每桶71.43美元，美國原油收升0.45美元，報每桶65.46美元。

稍早，美國原油徘徊在切入位為65.18美元的200日移動均線附近，這是一個重要技術水準，低於該水準可能促使油價進一步急挫。

「增長題材現在或多或少成了美國增長題材，全球其它地方都跟不上了，」丹麥盛寶銀行商品策略師Ole Hansen稱。

布蘭特原油一年來首次觸及200日移動均線這一關鍵技術水準，分析師指出，跌穿該水準，可能再次引發快速拋售。

亞洲需求顯現出放緩跡象，因貿易爭端和美元走強拖累了部分全球最大石油購買國的經濟。

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