〈財報〉平安好醫生H1虧損縮2.6% 砸10億收購萬家醫療100%股權

平安好醫生 (1833-HK) 今年上半年虧損收窄 2.6%，至人民幣 4.44 億元，不派息。該公司同時宣，以總代價 9.8 億元收購萬家醫療 100% 股權；並與東南亞 O2O 平台 Grab 簽訂戰略合作協議，共組合資公司，平安好醫生出資 1400 萬美元，占 7 成股權。

平安好醫生指出，收購萬家醫療主要由於可以整合線上線下醫療資源及為用戶設立閉環家庭醫生服務平台，擴大服務種類及服務提供者網絡。此外，整合獲客渠道來擴大用戶基礎，整合醫療諮詢紀錄及檔案，以提高人工智能助理的準確性及能力，以及深化與商業保險公司的合作。

萬家醫療主要從事藥房及診所資源整合及評審服務、醫療服務工作平台業務、 線下診所服務、人才培訓及管理服務。於 2018 年 6 月 30 日，萬家醫療的平台有 6.3 萬多間登記診所。

另外，平安好醫生與東南亞 O2O 平台 Grab 附屬 A2G 成立合資公司，註冊資金為 2000 萬美元，其中該公司佔 70%，A2G 佔 30%。未來將視合資公司的發展情況，進一步增資至 1.2 億美元。

合資公司主要將透過移動平台於指定區域從事在線醫療健康服務，包括在線醫療服務、消費型醫療服務、健康商城及健康管理與互動。

Grab 服務據點遍布新加坡、印尼、菲律賓、馬來西亞、泰國、越南、緬甸及柬埔寨等，用戶可透過其應用程式預訂搭車、訂購食品及雜貨、寄送包裹及付款。

平安好醫生昨 (16) 日於收盤後公佈截至 2018 年 6 月 30 日止 6 個月中期業績，公司擁有人應佔虧損 4.442 億元，較去年同期虧損 4.56 億元輕微收窄，每股虧損 0.5 元，年跌幅收窄 7.4%；收入 11.23 億元，年增 1.5 倍。期內毛利增加 65% 至 3.09 億元。

平安好醫生昨收報港幣 42.5 元，仍低於招股價 22%。

