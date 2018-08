曜越H1獲利大增92% EPS 1.5元 TT RGB PLUS產品啟用Alexa語音功能

曜越 (3540) 深耕電競市場,成果豐碩,上半年 EPS 繳出 1.5 元的新高成績單,獲利年增率高達逾 92%。該公司週四 (16 日) 宣布,旗下 TT RGB PLUS 生態系統全系列產品,皆可啟用亞馬遜 Alexa 英文語音服務功能,將強化其業務成長動能。曜越受惠電競商機,營運蒸蒸日上。第二季營收 9.6 億元,季減 6.6%,年增率 17.9%,營業利益為 0.32 億元,季減 49.2%,年增 1 倍,稅後盈餘 0.4 億元,季減 31%,年增 90%,EPS 0.6 元。累計上半年營業利益 0.95 億元,年增率 28.4%,稅後盈餘 0.98 億元,EPS 為 1.5 元。



展望第三季,因是傳統最旺季度,預期營收獲利有機會再戰新高,加上 AMD、英特爾與輝達均有新平台問世,有助電競市場的換機潮。曜越週四宣布 TT RGB PLUS 生態系全系列產品,皆可啟用亞馬遜 Alexa 英文語音服務功能,其最新專利設計 TT Premium 頂級版 Riing Plus 12/14/20 公分 LED RGB 水冷排風扇以及 Pure Plus 12/14 公分 LED RGB 水冷排風扇可透過支援亞馬遜 Alexa 語音服務之裝置來控制風扇燈光效果及風扇速度。