〈鉅亨觀點〉純網銀改由非金融業可主導 鯰魚效應才不會空笑夢

金管會期待純網銀能扛起「鯰魚」角色，為金融業掀起「鯰魚效應」，原本堅持由金融業主導，外界擔憂純網銀恐難以擺脫傳統銀行的舊思維，不過，今 (16) 日政策大轉彎，開放非金融業持股可達 60%，市場普遍認為，純網銀的運營有機會被活化，有助金融科技創新玩真的，不會淪為「空笑夢」，進而真正激發出金融產業的「鯰魚效應」。

金管會在 6 月 29 日針對純網銀舉辦首場公聽會，當時，金管會主委顧立雄以金融監理的角度為由，指出純網銀在科技創新之餘，最重要的是兼顧金融秩序的穩定，因此堅持純網銀必須由金融業主導，也就是持股要超過 50%，希望仰賴金融業對金融穩定進行把關。

不過這樣的持股規範，讓科技業者相當有意見，萬國法律事務所律師洪志勳當時就表示，如果非金融業者的持股低，恐會讓非金融業者無法參與純網銀內的決策和實際經營，阻礙純網銀創意發展。洪志勳還舉例，以已開放純網銀的日本為例，其非金融業者持股比例大部分都超過 50%，有些甚至到 80%。

金管會想讓純網銀發揮鯰魚效應，當然得讓鯰魚自由游動，但純網銀的最大股東如果是傳統金融業，而純網銀的最大競爭對手也是傳統金融業，試想，在此股權結構下，要打對臺時，純網銀如何能施展拳腳。

外界甚至擔心，政府過度保守，恐會嚇跑有意投資的非金融業玩家，也不容易誕生創新概念，外界甚至把金融業主導的規範，視為純網銀恐難擺脫傳統銀行舊思維的最大隱憂。

不過，金管會今天對於推動純網銀的「遊戲規則」出現大變動，修改了純網銀「發起人條件」，將金融業對純網銀持股從原先堅持須達 50% 以上，降至合計應達實收資本額 40% 以上，「非金融事業」對純網銀持股可以達到 60%，也就是說，不再強制純網銀一定要由金融業主導。

純網銀的股權結構一旦讓非金融業的話語權可以變大，純網銀這個由金融與社群、電商或電信業者異業結盟產生的「新商業模式」將可望更到位，預期能做到傳統銀行做不到的生意，例如藉此建立結合物流、金流與資訊流的營運生態圈，產生出新型態的商業模式創造客戶價值，擴大創新業務範圍，提升消費者體驗，吸引更多客群。

就連金融業高層都認為，金融業雖然因為純網銀開放兩張執照，而多了兩個競爭對手，但是金融服務的餅做更大，不同商業型態的競爭帶來壓力也會帶來提升，整體金融服務的深度和廣度反而會因此擴展，有助真正地激發出金融產業的「鯰魚效應」。