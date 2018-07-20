曜越Q2業績淡季不淡 獲利年增估近倍成長 本季營收再戰歷史新高

曜越 (3540) 第二季合併營收堪稱淡季不淡，以 9.66 億元僅較首季歷史新高 10.36 億元下滑 6%，年增率則達 18.7%。下半年傳統旺季來臨，加上傳出輝達(nVIDIA)11 系列新顯卡 9 月上市，展望看好，第三季即有機會向首季高峰挑戰。此外，法人估計，在雙率平穩發展之下，加上匯率環境有利，曜越第二季 EPS 有機會守在 0.6 元以上，較去年同期近倍成長，上半年 EPS 可望有 1.5 元以上的水準，下半年會更好。



近日市場傳出，輝達將在 8 月份於德國科隆的 Gamescom 發表 GeForce 11 系列 GPU 新品，板卡業者 9 月份可望上市，可望陸續刺激換機潮顯現。曜越指出，第三季向來是全年最旺季，但今年因應輝達新 GPU 上市時程，業績高峰可能延後到第四季，實際狀況還要觀察。



但據法人評估，該公司第三季因傳統旺季加持，7 月營收有機會力守 3 億元以上高檔水準，單季營收則可望重回 10 億元大關，有機會挑戰首季的 10.28 億元歷史紀錄，再創新高。