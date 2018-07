搶暑假旺季商機 曜越強力推電競新品 助攻H2業績毛利率

暑期旺季來臨,電競機殼與週邊品牌商曜越 (3540) 強力推出新產品應戰。該公司週五 (20 日) 正式開賣全新旗艦性散熱產品-曜越 TT Premium 頂級版 Riing Trio 12 公分 LED RGB 水冷排風扇,因屬高階產品,將助攻下半年業績與毛利率。此外,該公司近日也在客製化水冷電競電腦 TT LCGS 電商平台推出兩款全新主機–Core G21 TG「黑鏡 T1」水冷電競電腦和 Core G21 TG「黑鏡 A1」AIO 一體式水冷電競電腦。



曜越表示,Riing Trio 12 公分 LED RGB 水冷排風扇同時也是 TT RGB PLUS 生態系統最新成員,使用者可下載專利設計 TT RGB PLUS 軟體,並搭配曜越智能語音控制功能,調控 LED 燈光效果及風扇轉速。



而從第三季末開始,使用者將可透過支援亞馬遜 Alexa 英文語音服務之裝置,來控制 Riing Trio 12 RGB 的 LED 燈光效果或風扇速度,還可透過觀察風扇之燈光顏色變化,來了解所在地或任何地區的即時天氣狀況,強力吸引玩家目光。



至於兩款全新主機–Core G21 TG「黑鏡 T1」水冷電競電腦和 Core G21 TG「黑鏡 A1」AIO 一體式水冷電競電腦皆採用鏡面設計,外觀訴求低調奢華的質感。在散熱產品的部分,「黑鏡 T1」水冷電競電腦所搭載的是 PETG 最高品質硬管組合、Pacific PR22-D5 水箱幫浦組合和 Pacific W4 CPU 水冷散熱器。



「黑鏡 A1」AIO 一體式水冷電競電腦則是採用了 Floe Riing RGB 240 TT Premium 頂級版一體式水冷散熱器系列採最高規格設計,並可透過專利 TT RGB PLUS 軟體和 AI 互動語音控制輕鬆切換水冷散熱器及風扇燈光效果,還可監控風扇的運作狀況及主機溫度,水冷散熱系統的效果極為優異。