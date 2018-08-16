2018年電競筆電評比 微星摘冠 宏碁第二

美國筆電評測媒體 Laptop Magazine 公布 2018 年電競筆電評選，第 1 名為微星 (2377-TW)，宏碁 (2353-TW) 暫居第 2 ，第 3 名為雷蛇 (Razer)，華碩 (2357-TW) 與 Alienware 排名同列第 4，第 6 至 8 名為依序為惠普 (HP) 、技嘉 (2376-TW) 及 Origin，第 9 名由戴爾 (Dell) 及 聯想 (Levono) 並列。

Laptop Magazine 指出，微星推出大量創新設計，旗下產品涵蓋各種預算及效能，提供玩家更多的選擇。

宏碁表示，在六項評比指標中，旗下電競筆電 Predator 在創新跟設計兩項得分逼近滿分，而宏碁的大膽設計跟多元產品選擇，是今年主要奪得第 2 名的原因。

華碩旗下的 ROG Zephyrus 搭載輝達繪圖晶片，超薄外型讓外界驚艷，不過 Laptop Magazine 認為，華碩筆電要突破困境，必須改善鍵盤等周邊效能及保固方案等。

Laptop Magazine 評選重點包括創新 (Innovation)、設計 (Design)、評測 (Reviews) 、保固 (Warranty)、軟體 (Software) 、顯示 (Display) 六大面向。