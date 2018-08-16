【華冠投顧】2368金像電、6153嘉聯益、8091翔名

華冠投顧 謝宗霖 分析師

國際股市仍是動盪干擾，台股今日也是跌，雖有護盤的影子，但只是企圖止跌，目前還看不到反轉走多的型態，不過目前在年線的位階，政策又出手護盤，要一路狂潟機會並不大，一樣先以震盪中性看待，靜觀其變。

盤面上還是有多方的股在走自己的路，我們一樣把趨勢對，後續有望能走漲的標地，先例入口袋名單，似機而動。

2368 金像電，連續三天不管大盤漲自己的，強攻型態，但短線乖離大，如果有震盪修正乖離的話，應是要找切入點；8091 翔名，今天看來有穩住，留意其能否站回月線即可，一般來說，破月線再站回去，就可解釋為破線洗盤，法人的籌碼沒有鬆動，長線用殖利率來看，其實不錯，可再繼續觀察。

6153 嘉聯益這幾日的走勢相對穩，大盤在跌對他沒有太大的影響，看法不變，下個月交出的營收數字應是不錯，季線洗過去應會有更強的走勢，接下來是出貨旺季，可以留意，盤面上還有不少不管大盤在漲自己的個股，操作上汰弱留強即可。

買多方的股票，不要去搶反彈，近期國際局勢比較動盪，先以保本操作為主，祝大家明日操作順利。

作者: 華冠投顧 謝宗霖分析師

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