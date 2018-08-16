【華冠投顧】中美協商露曙光、年線還得要趕上

鍾騏遠 分析師
#熱門股分析
2327 國 巨：近期帶量下跌之後
今天出現帶量買盤拉抬向上
目前半年線向上、後續有量就有價
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2345 智 邦：股價今天開在年線之下
尾盤買盤拉抬向上、收復昨天半根黑 K
明天若能開高，後續仍有機會表現
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2371 大 同：股價雖今天承受賣壓
但低點未破，若後續能守住
則後續以月線做為多空判斷點
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1605 華 新：股價跳空向下跌落半年線
量能進一步放量，後續若缺口不補
則股價仍有承壓的可能
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2349 錸 德：今天股價反轉、帶量漲停
先前已出現多處跳空向下的缺口
如果能一一回補，則股價仍有機會表現
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# 台股盤勢分析：
因中美協商出現曙光
全球股市開低走高
由於股市近期拉回已久
年線上揚的支撐適時出現
唯指數仍錯過半年線扣抵值
若明天不能出現帶量長紅
則股市仍有震盪的可能
而後續中美談判的內容中
2025 中國製造的議題
將會是最主要的觀察重心
目前大盤處在年線之下
收盤價位仍低於昨天
周五的開盤點位非常重要
若能開在昨天的收盤價之上
則台股有機會逐步完成打底
若開盤點位低於今天收盤價
則股市短線多方仍舊承壓
因此搶短真的要快
人多的地方儘量避開
而車用、5G 的題材
10 日線之上都可多加留意
唯短線操作為宜
※以上內容由華冠投顧鍾騏遠分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。