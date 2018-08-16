【華冠投顧】中美協商露曙光、年線還得要趕上

鍾騏遠 分析師

#熱門股分析

2327 國 巨：近期帶量下跌之後

今天出現帶量買盤拉抬向上

目前半年線向上、後續有量就有價

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2345 智 邦：股價今天開在年線之下

尾盤買盤拉抬向上、收復昨天半根黑 K

明天若能開高，後續仍有機會表現

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2371 大 同：股價雖今天承受賣壓

但低點未破，若後續能守住

則後續以月線做為多空判斷點

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1605 華 新：股價跳空向下跌落半年線

量能進一步放量，後續若缺口不補

則股價仍有承壓的可能

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2349 錸 德：今天股價反轉、帶量漲停

先前已出現多處跳空向下的缺口

如果能一一回補，則股價仍有機會表現

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# 台股盤勢分析：

因中美協商出現曙光

全球股市開低走高

由於股市近期拉回已久

年線上揚的支撐適時出現

唯指數仍錯過半年線扣抵值

若明天不能出現帶量長紅

則股市仍有震盪的可能

而後續中美談判的內容中

2025 中國製造的議題

將會是最主要的觀察重心

目前大盤處在年線之下

收盤價位仍低於昨天

周五的開盤點位非常重要

若能開在昨天的收盤價之上

則台股有機會逐步完成打底

若開盤點位低於今天收盤價

則股市短線多方仍舊承壓

因此搶短真的要快

人多的地方儘量避開

而車用、5G 的題材

10 日線之上都可多加留意

唯短線操作為宜

※以上內容由華冠投顧鍾騏遠分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。