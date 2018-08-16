【華冠投顧】大盤OTC小時線多頭背離 反彈段來了?

華冠投顧 范振鴻 分析師

#族群追蹤

大盤收跌 32 點盤中最多跌百點，帶領指數強彈的是漲價族群被動跟矽晶圓，2492 華新科漲停、2327 國巨 8.69% 最為亮眼，3090 日電貿、3532 台勝科 5.13%，但是我還是必須要說，很明顯今天都是漲跌深的標的，彈上來也都是反壓，依舊不建議大家介入這些標的，這波被動從高點摔下來，籌碼不但沒變乾淨反而還更亂，你去搶反彈如果不懂得跑，只是變成新的套牢者而已，而之前的熱門股 2349 錸德今天也是漲停作收，或許還有反彈空間，但是持有者彈起來真的都建議站賣方，整體盤勢並不明朗，並不是一個適合抱股的時期。

#盤勢分析

昨天提到『小時線出現破底翻加上 KD 多頭背離的雙重轉折訊號失敗，唯一的解法就是明天開高去完成小時線的多頭背離同時進行強彈。』今天雖然開盤隨即大跌，但 KD 並沒有殺進頓化區就代表多頭背離還有完成的機會，而在 11 點時則是 KD 多頭背離完成，短線將會有利盤勢反彈，但唯一美中不足的地方是今天並沒有收上昨天低點。但 OTC 就比較強些，今天同時完成日線的破底翻與小時線的多頭背離，而上市與上櫃共同的短線目標都是今低不能被收破。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

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