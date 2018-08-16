〈人民幣貨幣戰〉人民幣一路探底 經濟學家：北京已開始以貶值對抗貿易戰

美中之間是不是已經由「貿易戰」走向「貨幣戰」？一份新發表的報告認為，中國的確開始將匯率視為武器。

經濟預測機構 TS Lombard 在最新報告中指出，中國現在似乎願意讓人民幣大幅貶值，類似 2015 年底和 2016 年初股市動盪時，所做的政策調整。

TS Lombard 表示，針對美國對中國約 2500 億美元的進口商品加徵關稅，在過去 3 個月中，人民幣兌美元約貶值 9%，至 6.93 兌 1 美元。透過這個方式，即使美方課稅，中國出口商品仍因匯率而變便宜，在美國市場具有競爭力。

TS Lombard 提出的看法認為，迄今中國一直避免人民幣大貶的原因，是擔心外國投資人因資產價格減損而逃離，引發大量資本外流。但政府最終仍可採取資本管制，以防資金流出，如此，官員就有信心讓貨幣貶值，反擊川普的貿易戰。

TS Lombard 經濟學家 Bo Zhuang 及 Rory Green 表示，在 6 月時，中國讓人民幣大幅貶值的可能性僅 30%，不過，現在已經完全不同，領導階層完全意識到，貨幣是個更有力的武器，如果川普持續施壓，他們更有充分的動力這麼做。

TS Lombard 認為，6 月份之前中國無意實施「貨幣戰」，但在局勢更加針鋒相對之後，情況已經不同。

今年 7 月下旬，PNC 銀行提出警告，認為北京政府可能會刻意貶值貨幣，以對抗川普的加稅。當時 PNC 銀行判斷，這麼做儘管可能性不高，但如果實施，貶值的尾部風險對全球經濟將有非常糟的影響。

7 月下旬美國銀行預測，到年底時，美元兌人民幣會到達 6.95。當時的交易價格為 6.77，但在短短幾週內，人民幣已經走弱到這個目標。如果依美元課稅的標準，人民幣再貶 15%，將會讓匯率接近 1 美元兌 8 元人民幣。

TS Lombard 預計，其他亞洲國家也可能面臨貶值壓力，並利用貶值後的貨幣優勢，打擊美國出口商的前景，如此，對全球市場也會帶來負面的影響。