〈土耳其貨幣危機〉土國總統拒升息 分析師：里拉反彈難持久

在央行祭出一系列穩定金融措施後，土耳其里拉反彈，今 (14) 日兌美元一度上漲 6%；不過，分析師認為，若土國總統 Tayyip Erdogan 繼續拒絕升息，這波反彈恐難持久。

8 月迄今，里拉兌美元下跌 28%；今年以來，已跌逾 4 成。

週一，里拉兌美元一度重貶至 7.2362，跌幅近 10%；美東時間週二清晨 4 點 50 分，回升至 6.5300。

台北時間週二晚間 7 點 24 分，Investing.com 數據顯示，美元兌里拉跌逾 4%，至 6.6112。

美元兌里拉跌逾 4%。(圖：翻攝自 Investing.com)

根據 CNBC 報導，疲弱的里拉，使土耳其企業在償還外幣債務時，更加困難；土耳其企業債務在國內生產毛額 (GDP) 中的占比，高達 7 成，其中外幣債務，占 35%。

在里拉狂貶、通膨率高達 15% 的情況下，市場所期盼的，是央行出手干預，但自稱「利率之敵」的 Erdogan 極度厭惡升息，導致央行不敢擅自行動。

Intermediate Capital Group 經濟與投資研究主管 Nick Brooks 直言，雖然土耳其里拉週二大幅反彈，但土耳其的經濟問題根深柢固，這波反彈恐難持久，「(里拉) 可能會更糟，Erdogan 不想升息，在利率提升前，里拉會繼續承壓。」

Brooks 稱，若土國政府願意大幅提升利率，使里拉回穩，可望挽救許多背負大量外幣債務的企業。

Brooks 強調，若里拉崩跌不止，許多企業將無法償還外幣債務，繼續陷入惡性循環。

美國自 8 月起，對 2 名土耳其官員，實施經濟制裁，並就土國進口商品免稅措施，進行重審，導致里拉崩跌。

美國總統川普上週下令，將土耳其進口鋼鐵、鋁材關稅，提升 1 倍，里拉兌美元跌勢因此加劇；但 Erdogan 不甘示弱，並稱在這場經濟戰中，土耳其不會輸。

據英國《獨立報》報導，Erdogan 痛批，川普對全世界發動經濟戰，土耳其面臨其政治陰謀威脅，美國「意圖使土耳其在金融、政治等領域棄械投降。」

Erdogan 強調，即使如此，土耳其終將克服此難關。

市場憂心，土耳其恐引爆金融危機；諾貝爾經濟學獎得主克魯曼 (Paul Krugman) 日前示警，若土耳其未能妥善因應，亞洲金融風暴恐重演。

土耳其央行週一宣布，將所有里拉債務準備金率，下調 250 個基點；3 年內到期的銀行外匯債務準備金率，下調 400 個基點。

上述調整，預計可釋出約 100 億里拉 (約 60 億美元) 的流動性；消息一出，帶動里拉自歷史低點 (7.24 里拉 兌 1 美元)，回升至 6.4。