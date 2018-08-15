〈土耳其貨幣危機〉避險需求升溫 美元指數觸及13個月高點

土耳其里拉崩跌危機，推升市場避險需求，帶動美元走強，今 (15) 日美元對 6 種主要貨幣走勢的美元指數 (DXY)，漲至近 13 個月高點。

台北時間週三下午 5 點 39 分，CNBC 數據顯示，美元指數上漲 0.1%，至 96.83。

根據路透社報導，道富銀行 (State Street Bank) 東京分行經理 Bart Wakabayashi 表示，土耳其的動盪，蔓延至其他新興市場，讓美元成了避險貨幣。

Wakabayashi 稱，「若你想把錢擺在某處，避免受市場動盪影響，美元是首選。」

週三美元指數一度升至 96.862，為 2017 年 6 月底以來最高水平。

美國自 8 月起，對 2 名土耳其官員，實施經濟制裁，並就土國進口商品免稅措施，進行重審，導致里拉崩跌。

美國總統川普上週下令，將土耳其進口鋼鐵、鋁材關稅，提升 1 倍，里拉兌美元跌勢因此加劇；但土國總統 Tayyip Erdogan 不甘示弱，並稱在這場經濟戰中，土耳其不會輸。

Erdogan 日前揚言，要抵制 iPhone 等美國電子產品；週三上午，土耳其政府宣布，Erdogan 已簽署法令，將提高汽車、酒精飲料、菸草及化妝品等美國進口商品關稅。

根據該法令，美國進口房車、酒精飲料及菸草，關稅將分別增加 120%、140% 與 60%。

上述消息使美元兌里拉走跌，台北時間週三下午 5 點 40 分，Investing.com 數據顯示，美元兌里拉跌逾 4%，至 6.0850。