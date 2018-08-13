【大行報告】德意志：下調舜宇光學目標價至158港元

德意志維持對舜宇光學(02382-HK)買入評級，然而調低其目標價7%，由170港元下調至158港元。報告指雖然舜宇光學手機、相機模組毛利率有所下跌，這只是短期現象；隨著手機三組鏡頭的興起，預期2019年上半年集團毛利率將有所改善。

舜宇光學科技(02382-HK)公佈2018年7月各產品出貨量，光學零件方面：玻璃球面鏡片出貨量232.5萬件，環比減少6.5%，同比減少14.4%；手機鏡頭出貨量8837.9萬件，環比增長1.3%，同比增長69.2%，主要是因為公司手機鏡頭市場份額的上升。車載鏡頭出貨量341.6萬件，環比增長10.5%，同比增長24.9%；主要是因為車載成像領域的快速成長和公司車載鏡頭全球市佔率較去年同期上升。

光電產品方面：手機攝像模組出貨量2648.2萬件，環比減少25.3%，主要是因為個别客戶驗收產品時間推遲；同比增長10.3%，主要是因為公司在國内智能手機市場的份額上升。

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