舜宇今公佈上半年業績 大行料多賺35% 開盤跌逾4%

舜宇光學 (2382-HK) 今 (13) 日公佈上半年業績，因應光學零件毛利受壓及競爭加劇，外界已相繼調低半年純利預測，中位數為人民幣 15.7 億元，年增 35%。

舜宇今開盤大跌 4.27%，截至發稿，跌幅收斂至 3.006%，報港幣 122.6 元。

圖：新浪財經

舜宇早前已公佈今年首 6 個月出貨量，整體收入料難令市場驚喜。分析師建議留意舜宇管理層如何看待下半年的產品毛利率及應用情況，特別是售價較高的三鏡頭及 3D 感應部件對收入貢獻。目前有逾 80% 券商給予舜宇「正面」評價，平均目標價港幣 179.1 元，較上週五 (10 日) 收盤價高 42%。

券商普遍預期舜宇上半年綜合毛利率會較去年下降，滙豐證券預料安卓 (Android) 手機市場上半年的需求停滯，即使手機鏡頭出貨量實際表現較管理層指引理想，但未能抵銷市占率競爭加劇的不利影響，手機鏡頭出貨量增長有下降跡象，便是市占受壓的佐證之一。

綜合而言，舜宇的三鏡頭技術及 3D 感應技術未能加快滲入市場，二、三線企業逐步追趕而上，預期公司上半年毛利率會降至 20.3%，較去年下半年降低 1.9 個百分點。

瑞銀指出，上半年安卓手機設計上並無重大突破，預示舜宇的相機模組獲利能力仍疲弱，加上中、低端智慧手機款式的競爭加劇，壓榨毛利，遂調低上半年純利預測 21%，估計賺人民幣 14.44 億元。

市場預計，中國最大智慧手機品牌華為會於今年第四季，推出第二款旗艦手機 Mate 20 系列，摩根大通將其視之為舜宇能否翻身的主要因素之一，該款手機將會搭載三鏡頭技術，料有助舜宇再次取得成功，繼而令下半年毛利改善。