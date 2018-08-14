人民幣對美元中間價今日下調66個基點 報6.8695

中國人民銀行授權中國外匯交易中心公佈，2018年8月14日人民幣對美元中間價下調66個基點，報6.8695。

在岸人民幣兌美元(CNY)昨日收報6.8900元，較上週五(8月10日)夜盤收盤跌430點;全天成交量254.94億美元，較上週五縮水14.91億美元。離岸人民幣兌美元昨天日内跌約300點，失守6.9關口。

顯然，上週五里拉大跌令全球投資機構對新興市場貨幣的恐慌情緒迅速升溫，不少對衝基金對新興市場貨幣開啓了無差别沽空套利，即便人民幣擁有充足外匯儲備與資本跨境流動均衡平穩等良好基本面，也難以獨善其身。” Informa Global Markets新興市場分析師Christopher Shiells告訴21世紀經濟報道記者。

管清友在近日舉行的微貸網7週年發佈會時坦言，此次里拉大跌很可能觸發新興市場貨幣遭遇新一輪沽空潮。究其原因，縱觀過去數十年全球經濟發展歷程，隻要美元進入加息升值週期，不少新興市場國家就會“習慣性”遭遇貨幣大跌與經濟危機，如今全球貿易衝突升級引發的里拉大跌，讓國際投機資本看到新的沽空套利機會。

國泰君安證券對此發佈最新報告提出，在美聯儲下半年2次加息鐵板釘釘、美元強勢上漲趨勢延續的情況下，當前人民幣潛在的貶值壓力尚未完全釋放，不排除中國央行效仿其他新興市場國家，在9月份跟隨美聯儲加息步伐“提高”利率以穩定中美利差與人民幣匯率。

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