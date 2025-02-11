比亞迪「天神之眼」炸裂市場！專家：不打價格戰改全面擁抱智駕 反而讓人覺得更可怕

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-02-11 17:30

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中國電動車大廠比亞迪 (002594-CN)(01211-HK) 周一 (10 日) 宣布全面提供高階智駕車款，並新推 21 款高階智駕車款，大部分加高階智駕但不加價，連最便宜的海鷗都有智駕版，要價 7.88 萬人民幣 (約 35.92 萬台幣) 起跳，專家最新指出，比亞迪這次出招比往年那樣用「冠軍版」「榮耀版」開打價格戰還要更有震撼力。

《電動汽車觀察家》報導，比亞迪高層在發佈會上反覆提及智駕，且一下子把擁有高快領航的高階智駕打到 10 萬人民幣以下，甚至是 7 萬元級別，此舉確實稱得上智駕普及。

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為搭配高階智駕，比亞迪周一宣布上市的 21 個智駕車款還標配一系列相關配置—全面升級為 DiLink 100、全液晶儀表板、中控螢幕 12.8 英寸起、全面標配電容方向盤、專用智駕換檔撥片。

對比這 21 款智駕版車型和此前版本的銷售價格，大部分加配不加價，這讓比亞迪銷售中車款集體加了「buff」，跟競爭產品的競爭中更具優勢。「天神之眼」共包含三套技術方案，分別是天神之眼 A - 高階智駕三鐳射版 (DiPilot 600)、天神之眼 B - 高階智駕鐳射版 (DiPilot 300)、天神之眼 C - 高階智駕三目版 (DiPilot 100)。天神之眼 A 主要應用在仰望，天神之眼 B 主要應用在騰勢及比亞迪品牌，天神之眼 C 則搭載在比亞迪品牌。

報導指出，比亞迪這次沒有「卷」價格，而是「卷」智駕，有些出人意外，而在智慧化下半場，比亞迪敢率先發佈全民智駕戰略，董事長王傳福直指關鍵在於擁有三大底氣。

首先，比亞迪擁有巨大數據優勢，目前累計銷售超過 440 萬輛搭載 L2 及以上駕駛輔助的車輛，構建起中國最大的車雲資料庫。

其次，比亞迪還擁有全球最大的研發工程師團隊，研發人員超 11 萬名，其中智駕工程師共 5000 多人，可實現軟硬體全棧自研。第三，依託全球規模最大的新能源汽車生產製造體系，比亞迪可帶動整個上下游產業鏈協同發展，加速智駕普及。

就第三點來說，比亞迪的規模效應對其降低成本確實巨大，此次天神之眼 C 讓所有智駕車型標配電容感應方向盤，這是主打智駕的小鵬汽車，最近也才著手做的事。