滬深兩市小幅低開滬指跌0.18% 二胎概念股領漲

週二(8月14日)，滬深兩市小低高開，截止今天開盤，上證綜指集合競價下跌0.18%，至2780.74;深證成指下跌0.14%，報8832.27;創業板指下跌0.06%，報1530.65。

從盤面上看，個股跌多漲少，受利好消息刺激，二胎概念股集體高開，起步股份兩連板;採掘服務、服裝家紡、能源互聯網、煤炭、健康中國、水泥等板塊漲幅居前;黃金、國產軟件、高送轉、海南、石油開採、共享單車、西藏、養殖業居板塊跌幅榜前列。

此外，ST長生連續二十一個交易日跌停，股價暴跌77%，市值蒸發183億元。

廣州萬隆認為，最近幾個交易日A股成交額均維持在3000億左右水平，目前市場上的“錢”就這麽多，持續普反肯定不現實，所以行情如果進一步推進資金必定會區分進攻方向的主次。這輪超跌反彈中小創機會要明顯大於藍籌，其中科技股甚至可以說是風向標，週一中國軟件、太極股份、北方華創一批代表股繼續創反彈新高的表現無疑印證了我們的預判。至於接下來，理想走勢應該是上證50區間企穩，這樣就保證大盤處於箱體震蕩，而科技股引領的創業板則在新抱團資金湧入下繼續湧現出更多的結構性機會。當然，這期間必然也會間歇性穿插大小盤股輪動，但主戰場肯定在中小創。對應操作上，投資者可加大力度對業績存在明顯改善(或有改善預期)且尚處於低位超跌科技股的挖掘力度，同時也要註意踩準節奏，敢於逢回調低吸而非激進追漲。

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