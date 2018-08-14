涉足新零售及區塊鏈，野心膨脹的共用集團帶病上戰場

人類的文明發展史並不短，從新石器時代至今也已有大約1.8萬年。但真正意義上的文明社會，也僅有一百多年。這一百多年間，人類社會經歷著翻天覆地的變化，其中最重要的推動力量便是生產力的變革。

我們的祖先或許沒有預言到，互聯網這一智慧結晶的產物深刻影響著我們現代的生活。而這一產物中的細分領域之一——新零售、區塊鏈，已成為近些年社會變革的新興熱點辭彙。有一家港股上市公司正是踏上了社會變革的春風，野心膨脹，這家公司就是共用集團(03344-HK)。

江山如此多嬌，引紡織公司涉足多領域

或許很多投資者不清楚，共用集團並不是互聯網企業，而是靠紡織業發展起來的一家民企。其主營業務為生產及銷售色紗、針織毛衫、棉紗，提供毛紗漂染及毛衫織造服務，以及買賣棉花及各類毛紗。

近年來不斷有新行業出現，給了許多企業撈金的機會，而阿裏及騰訊等中國互聯網巨頭也紛紛涉足新零售及區塊鏈領域，要從市場中分一杯羹。作為一家業內有影響力的紡織企業，共用集團也不甘落後。

於今年3月23日，共用集團將股份簡稱由“互益集團”更名為“共用集團”，並稱更名是為了“呼應集團的未來擴展、增長及多元化”。之後，共用集團便佈局了新戰略。於6月12日訂立諒解備忘錄，擬收購從事金融科技業務及物聯網科技業務的區塊鏈公司，進軍區塊鏈技術的共用經濟供應鏈網上平台，特別著重於互聯網農業共用。並於7月份以3200萬元出售羅定市的物業專案後，在8月10日擬收購從事農產品、藥品等銷售的長壽家族新零售有限公司60%股權。

資料顯示，長壽家族新零售有限公司是數字資產Digital Asset+新零售The new retail(D+T)新商業模式。長壽家族採用的是最新的創新模式，用區塊鏈技術的數字資產，服務實體企業專案，幫助企業去庫存，打通行銷管道，解決企業發展的困境，同時為投資者打造了一個穩定安全的投資收益平台，進而形成一個共贏的商業閉環。

野心遮掩下的危機

不斷探索新興領域，多元化佈局發展戰略，共用集團的魄力和決心值得肯定。但是，共用集團是在帶傷作戰。

共用集團2017年的年報中可看出，2013年至2017年，其營業額連年下降，主要是受國內紡織行業市場低迷的影響，2017年共用集團收入4.41億港元，同比減少11.4%。但是在另一個核心業務上，於香港開展了石油貿易業務後，其石油貿易業務於2017年占總收入35%。淨利潤上，2014年盈轉虧後，2016年起虧損開始收窄，2017年更是大幅收窄70.8%。每股虧損也下降至負0.02港元。

圖片來源：港交所

雖然整體業績有所改善，但是共用集團目前仍處於虧損階段，而且在債務方面也令人關注。2017年財報顯示，2017年全年未償還的銀行及其他借款高達約3.79億港元，而2017年公司共發行7473.5萬港元債券，另外向兩名獨立第三方籌資共計超2億港元，需於1-2年償還。即便是銀行及其他貸款利息，2017年也增加至9520萬港元，占公司收益高達23%，遠高於2016年占比8.3%。

收入減少的情況下，高額的債務對共用集團是一個沉重的負擔，即便是利息，對處於虧損階段的企業而言也是相當的吃力。這種情況已造成共用集團違反銀行融資的承諾，進入債務重組的地步。其已經過4次配股及發債等方式籌資，例如於2017年初向投融長富(00850-HK)前榮譽主席潘森配股及另外三名投資者配股籌3.65億港元，這大幅度降低集團所面對壓力的同時，也造成了集團的控股權易手。

控股權易手後的佈局

早在2016年11月份，共用集團因為資金問題就認購新股份與潘森進行了磋商。於2017年1月，向潘森增發不少於25億股新股，占公司全部已發行股本約73.98%。至此，潘森成為共用集團控股股東，並於同年4月份獲委任為公司執行董事及董事會主席。

在潘森入主共用集團後，嘗試以多種舉措扭轉集團所處的困境。下圖所示：

由圖表可看出，從2017年年初至今，潘森入主後的共用集團通過出售物業及虧損公司，可將其資源分配給其認為前景可觀的業務，產生即時現金流入，以減輕集團嚴峻現金流量狀況，降低集團債務水準。

在收購重組中，共用集團先後收購了軟體服務、金融大數據及區塊鏈服務業務，這些業務都屬於互聯網科技行業。由此可見共用集團往互聯網行業轉型已下了決心，試圖在互聯網時代找到新的盈利增長點，一改頹勢。

多元化佈局能否成為“止血藥”？

多元化業務佈局是共用集團目前應對糟糕的財務狀況及宏觀經濟帶來挑戰而做出的調整。但經過大刀闊斧的改革，能否成為共用集團的“止血藥”？

以共用集團近期收購新零售公司為例，長壽家族新零售有限公司在全中國擁有由逾140個分支機構構成的分銷網路，從事銷售及分銷品名“巴馬萬福泉”的天然礦泉水、有機綠色食品、中藥、農產品、製造及銷售保健產品和器材以及康復、營養及健康管理技術服務及諮詢。

共用集團在公告中表示，可能收購事項將以銷售及分銷天然和保健產品及服務的產業鏈充實集團。鑒於中國市場潛力巨大，預期該新的業務分部將形成集團不斷增長的可持續收入來源。

進軍新零售以及區塊鏈業務，對於一個從事傳統行業的企業來說，是一次大膽的嘗試，紡織業業務的低迷迫使共用集團進行轉型。涉足互聯網技術和銷售的新業務，除了增長收入來源，共用集團亦可以逐漸通過探索互聯網領域，利用互聯網的的優勢服務其主營業務，重塑業態結構與生態圈，拓展色紗、針織毛衫及棉紗等產品的銷售管道，以達到利潤的最大化。

不過，多元化佈局能否成為共用集團改善業績的“止血藥”，仍有待商榷。在新零售競爭如此激烈的今天，要殺出一條血路，仍然要承受來自宏觀政策及行業動向等多種因素的考驗。

文：覃漢計

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