【大行報告】大摩：「雙降」舜宇光學(02382-HK)

一份令市場失望的業績，令舜宇光學科技(02382-HK)現報97.85元，跌23.25元，跌19.199%。成交1790萬股，成交17.82億元。

舜宇光學公布，截至2018年6月30日止6個月股東應佔溢利增1.77%至11.8億元(人民幣.下同)，每股盈利108.03分，溢利遠低於市場預測中位數15.7億元，主要受累於核心業務利潤率倒退，並錄得2億元滙兌虧損，不派中期息。

截至今年6月底，集團收入按年增19.39%，至119.76億元，表現亦是遜市場預期，其中，對利潤貢獻最大的光學零件業務收入增長40%至26.56億元，但該業務利潤率40%，較去年下半年的44%倒退。至於收入貢獻最高的光電產品，其利潤率更跌至4.7%，遠遜於去年下半年則為9.8%。

中金發表報告，指出舜宇上半年淨利潤較中金預期低17.5%，較市場預期低21.5%，主要受集團1月份發行的6億美元債券，承受2億元人民幣滙兌損失拖累。另外，集團手機鏡頭毛利降幅亦大於預期。該行預期計舜宇股價短線會調整。到底股價要調整多少，摩根士丹利將其目標價由190元，下調至120元，評級由增持調整至持平。

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