內地樓市過熱，中央政府決定盡力遏抑，以免資金過度流入房地產市場，影響經濟發展平衡。此外，中央政府亦擔心，樓市的泡沫會引發金融危機，被外國勢力利用，所以近年不斷推出抑市措施，希望可以把樓市冷卻下來。

中央推出的政策可謂層出不窮，先後有限購，限貸，限售，以及限價。

限購是指只准有戶籍的人買樓，外來人士需在當地工作兩至五年後(不同的城市有不同的要求)，才可以在當地置業。此外，有些城市亦限制以公司名義買住宅樓。或以私人名義買商業公寓等。

限貸是指收緊銀行的按揭政策，包括限制貸款佔樓價的成數;購買第二套樓要交多一點的首期及付更高的利率等。

限售是規定買入樓房後需自持一定的時間後才可以轉讓，以減少投機炒賣。

類似的政策香港也有推行，但主要是寓禁於征，收多一些印花稅吧了。香港至今尚沒有做的是限價，因這種干預大明目張膽了，與香港一向推崇自由市場的傳統格格不入，而且會產生很多後遺症。

所謂限價，就是限制發展商開盤時的售價，超過某一個水平的，就不發預售批文。在二手市場，政府沒有人手替每個小業主訂定出售價，於是就限制高價的成交作產權登記，以保障樓價的統計數字不會超過中央提出的要求。

這種做法表面上看來很有用，所以香港也有人主張限價；但這種做法不但徒具形式，而且會產生很多的後遺症。

現實是只有你情我願的買賣價才稱得上為市價，才對市場的參與者有參考價值，才能發揮市場機制，起調節市場的作用。價格是市場最重要的訊息，一旦市場沒法提供真正的價格訊息，市場就會癱瘓，最終一定出亂子。

現時，政府為發展商所訂的售價，比二手市場的舊樓還要便宜，結果發展商都不願意開盤，真的有發展商肯開盤時，普通老百姓亦不一定買得到。因為早已被地方官員、銀行高管，或發展商自己的皇親國戚所預訂。他們隨後就把他們手上的認購權轉讓出去，賺取市場提供的價差。買家要付的真正代價其實並沒有變化，只是價格被隱藏了，沒法發揮調節市場的作用。

發展商當然不想差價落在其他人手裡，所以紛紛巧立名目自己收取。有發展商在樓價之外另收一筆裝修費，亦有發展商要求買家先得向發展商高價買幅畫，才可以買樓。不想違規操作的發展商，唯有降低樓宇質素，將貨就價，導致消費者受損失。

限價措施推出後，發展商開盤的數量普遍減少，在供不應求下，真正的價格暗地裏反而比前上升，中央還以為房地產市場已初步受控呢！

地方政府其實是不可能對發展商的做法沒有所聞的，只是他們為了自己的財政收入，並不想樓市的投資熱潮真的冷卻，所以任由某些「弄虛作價」的情況長期存在。然而，一個國家的內部管治一旦出現這樣的情況，政府的威信就會失去認受性，日久會積重難返。

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