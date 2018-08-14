【大行報告】王洋：更多關注效率低的部門又加杠桿了

路透北京8月13日 - 中國央行周一公布，7月新增人民幣貸款1.45萬億元，高於此前路透1.2萬億元的調查中值；當月末廣義貨幣供應量(M2)同比增長8.5%，高於路透調查中值8.2%。

央行數據並顯示，7月末人民幣貸款余額130.61萬億元，同比增長13.2%，高於路透調查中值12.8%。

央行數據並顯示，7月社會融資規模增量為1.04萬億元人民幣，比上年同期少1,242億元；7月對實體經濟發放的人民幣貸款增加1.29萬億元，同比多增3,709億元。

央行並稱，2018年7月起,央行完善社會融資規模統計方法，將存款類金融機構資產支持證券和貸款核銷納入社會融資規模統計，在其他融資項下反映。

國務院發展研究中心金融研究所 王洋：

從央行現在的基調來看，貨幣政策還是繼續放松，從而達到向寬信用傳導的目的。具體來說，重點靠信貸擴張對沖非標收縮，信貸主要靠基建、大項目，導致中長期企業貸款較多。向寬信用傳導的途徑主要通過項目拉動，窗口指導，結構性政策，比如放貸多給予流動性等支持。

另外，去杠桿的政策已經微調，比之前監管力度已有所放松。去杠桿最終是要看效率而不是數量，即是否高效率的部門得到發展，低效率有風險的部門被抑制。在去杠桿過程中，如果過於重視穩增長目標，可能影響實際效果，甚至一些效率低的部門又加杠桿了，這一點需要更多關注。

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