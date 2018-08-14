【大行報告】首創證券：高度關注人民幣的持續弱勢

路透北京8月13日 - 中國央行周一公布，7月新增人民幣貸款1.45萬億元，高於此前路透1.2萬億元的調查中值；當月末廣義貨幣供應量(M2)同比增長8.5%，高於路透調查中值8.2%。

央行數據並顯示，7月末人民幣貸款余額130.61萬億元，同比增長13.2%，高於路透調查中值12.8%。

央行數據並顯示，7月社會融資規模增量為1.04萬億元人民幣，比上年同期少1,242億元；7月對實體經濟發放的人民幣貸款增加1.29萬億元，同比多增3,709億元。

央行並稱，2018年7月起,央行完善社會融資規模統計方法，將存款類金融機構資產支持證券和貸款核銷納入社會融資規模統計，在其他融資項下反映。

首創證券研發部總經理 王劍輝：

當月新增貸款的增速顯然有所提升，比去年同期都是有顯著增長，顯示出現在央行已經由前期的向中性回歸的政策已經開始在向著靈活調整，甚至是階段性寬松方向來發展。由前期的針對性的降低存準到現在直接增加信貸，這是一個重要的轉變。

各項貸款余額的增長顯示出央行的政策是抓信貸為主，通過寬信貸來提升流動性，那麽效果也從M2增速擴大方面得到了一定的體現。但社會融資增速整體平淡，雖然統計的規模擴大，但社會融資總量的增速並沒有顯著加快。

另外，央行政策使得人民幣弱勢會延續，在保匯率還是降利率方面，央行選擇降利率來控制實體經濟的融資成本，值得關注的是，人民幣的持續弱勢是否會對跨境資本流動以及對外投資、吸引投資造成影響，這個值得高度關注。

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