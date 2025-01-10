國泰20年美債+櫃U掛牌 張錫：打響亞資中心第一炮 「台灣走路有風」

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-10 11:16

‌



國泰 20 年美債 + 櫃 U(00687C-TW) 今 (10) 日正式掛牌，為全台首發以美元級別在櫃買中心掛牌的 ETF，國泰投信董事長張錫強調，「美債是剛需」，即日起，投資人用美元就能直接投資美債 ETF，將可省下兩道換匯成本，不用經過複委託，並享有手續費低、交易稅 0、外匯避險等優勢，可望為台灣邁向亞洲資產管理中心打響第一炮，「走出去後在亞洲走路會有風」。

國泰投信董事長張錫致詞時表示，國銀外幣存款高達新台幣 14.8 兆元 (2024/10)，以外幣委託的投資型保單淨資產價值已超過 1.2 兆元 (2024/11)，顯見持有外幣的法人及投資大眾，有龐大美元資產配置的需求，加上美元匯率相對強勢，投資人投入 00687C，不僅可以領息，還能停泊資金，當作避險的工具。

‌



張錫提到，金管會的目標是將台灣打造成亞洲資產管理中心，而台灣發行債券 ETF 的規模已是亞洲第一，因此，發行美元級別的 ETF 是最直接的第一步，除了吸引國內機構法人及一般民眾投資外，在政府的推動下，台灣債券型 ETF 也將成為亞洲機構法人和高資產用戶的中繼平台，這代表著巨大的發展潛力。

張錫表示，事實上，國泰投信 6 年前就有加掛美元級別債券 ETF 的構想，經過金管會、櫃買中心和國泰投信 2 年多的努力，央行也有給予意見指導，最後終於建置櫃買的美元平台機制，可望為台灣投資市場注入強勁的活力，並助力達到亞洲資產管理中心留財引資的目標。

櫃買中心董事長簡立忠表示，國泰投信打響第一炮後，希望國內業者能夠多多發行加掛外幣商品，尤其是外國債券 ETF，就能讓投資人更方便、更有效率，相信未來一定會有更多檔債券 ETF 來加掛外幣級別。

國泰投信表示，過往債券 ETF 以「新台幣」交易，持有美元資產的投資人，則必須承受較高的換匯成本。以初級市場為例，若投資人想用美元來投資美債 ETF，必須先跟銀行換匯新台幣後，再交給投信公司；接著投信公司再將這筆新台幣資產換成美元，才能購買 ETF 的成分債券，交易與換匯過程相當繁瑣。但隨著美元加掛 ETF 的發行，未來持有美元的投資人，就可直接以美元申購 00687C，投信公司也可直接以這筆美元資產進行投資，即可免去 2 次換匯的成本，讓投資流程更有效率。

重要的是，相對於過往只能透過複委託購買美國的美債 ETF，00687C 可直接透過櫃買中心美元平台，以股票代號申購，如同一般 ETF 的申購方式，享有交易方式更便捷、交易費用更透明，以及可隨時參與亞洲交易時區的外國市場的三大優勢，讓投資人能更輕鬆參與全球投資盛宴，建議持有美元的投資民眾或法人行號可納入資產配置的重要布局。