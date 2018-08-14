【大行報告】交通銀行：新增貸款超預期，主因是政策推動

路透北京8月13日 - 中國央行周一公布，7月新增人民幣貸款1.45萬億元，高於此前路透1.2萬億元的調查中值；當月末廣義貨幣供應量(M2)同比增長8.5%，高於路透調查中值8.2%。

央行數據並顯示，7月末人民幣貸款余額130.61萬億元，同比增長13.2%，高於路透調查中值12.8%。

央行數據並顯示，7月社會融資規模增量為1.04萬億元人民幣，比上年同期少1,242億元；7月對實體經濟發放的人民幣貸款增加1.29萬億元，同比多增3,709億元。

央行並稱，2018年7月起,央行完善社會融資規模統計方法，將存款類金融機構資產支持證券和貸款核銷納入社會融資規模統計，在其他融資項下反映。

交通銀行金融研究中心首席金融分析師 鄂永健：

新增貸款超預期，主因是政策推動，央行加大資金投放為銀行提供流動性支持，同時支持銀行加大對小微、基建等特定領域投放。受新增貸款上升的帶動，貨幣供應增速也有所回升。總體看，在政策推動下，融資增速有所回升，對實體經濟支持力度增強。

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