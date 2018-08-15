〈台灣新創企業調查〉僅1成募資準備3年內上市 近7成考慮接受併購

募資與 IPO 一直是新創的重要議題，根據資誠今 (15) 日公布的 2018 台灣新創生態圈大調查報告發現，僅 12% 新創企業預計 3 年內進行 IPO，主要考量因素是營收獲利狀況與經營管理制度尚未健全，另有 68% 新創企業考慮接受併購提議，原因在於有利企業長期發展。

根據資誠調查，有 69% 的新創企業，計劃在未來 3 年內引進機構型投資人，主要三項考量包括國際化資源網絡、資金挹注以及豐富的專業或者產業經驗，顯示新創企業除了需要資金，也需要國際化發展與企業經管相關的資源。

此外，調查發現有三項特質最吸引投資人，包括第一、本人，動機與意志強烈、核心團隊具多元專業；第二、本事，核心技術具競爭優勢、選題產業具成長潛力；第三、本錢，執行力與企業經管、財務能力。

而對於進入資本市場募資的意向，僅 12% 新創企業預計 3 年內進行 IPO，主要考量因素是營收獲利狀況與經營管理制度尚未健全。

值得關注的是，有近 7 成的新創企業，考慮接受併購提議，主要考量在於有利於企業的長期發展，且除了併購之外，新創企業也期待與大型企業合作發展產品服務，或者成為中大型企業產品或服務的供應商。

資誠聯合會計師事務所審計服務營運長梁華玲指出，近年大型企業與新創的互動頻繁，中大型企業併購、投資新創甚至成立加速器的例子比比皆是，一種新的競合生態已經在產業中逐漸成形，後續值得觀察。