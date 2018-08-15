〈台灣新創企業調查〉初期普遍有三挑戰 近5成仍在虧損

根據資誠今 (15) 日公布的 2018 台灣新創生態圈大調查報告顯示，台灣創業家有 70% 首次創業，年齡集中在 31-40 歲，創業前平均工作年資 11.3 年，而以營運現況來看，近 5 成 (48%) 仍在燒錢虧損，僅 28% 開始持續獲利，至於創業初期普遍遇到的挑戰包括資金取得性、市場景氣與人才招募。

據調查顯示，56% 台灣新創企業曾在國外求學或者工作，70% 為首次創業，創業前平均工作年資為 11.3 年，創業年齡區間集中在 31-40 歲；在創業團隊方面，創業核心團隊平均人數為 2.3 人，專長能力前三分別是：資訊管理、業務銷售以及行銷 / 品牌管理。

至於創業主要原因，包括看到有利的市場機會以及開發出好產品與服務；若從創業的產業類別來看，第一名是批發零售業、第二名是資訊與通訊傳播、製造業與專業科學及資訊服務業，第三則是電子商務及平台服務業。

針對營運現況，台灣新創企業認為創業初期的主要挑戰在於資金取得性、市場景氣與人才招募，目前有 48% 新創企業仍在虧損，24% 開始獲利但不如預期，僅 28% 開始持續獲利且可期待持續成長。

而獲利不佳的原因，包括缺乏銷售管道或客戶來源、先期開發成本過高以及製造成本過高未達經濟規模。

營收來源方面，超過 7 成的新創企業，目前仍以本地市場為營收主要來源，台灣新創企業心中的目標海外市場地區，依序為中國、東南亞與美加，發展海外市場的主要阻礙因素為缺乏在地資源與公司內部資源不足。

資誠聯合會計師事務所審計服務營運長梁華玲觀察，台灣的創業活動多屬於機會型創業，創業者的教育程度高，且重視自我實現、勇於冒險，創業為職涯選項之一，而非因生存需求而產生的創業活動。

此外，梁華玲也分析，新創面對不同海外市場新創遭遇的困難、資源需求不盡相同，政策部門或許可以思考適度調整，針對新創需求導入相關資源。

資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏則說，新創企業的崛起，不僅打破產業疆界，甚至改變、顛覆傳統產業鏈的競合生態，在這波創新創業熱潮中，台灣不乏許多優秀的新創團隊受到國際矚目，可望成為下一個台灣之光。

