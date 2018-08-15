新興市場爆雷路線圖：美元走強的威脅遠未結束

歷史上每一次的美元大幅走高都會緊接着新興市場的崩盤。而這一次從本質上來說與以往並無區別。

金融部落格 Zerohedge 指出，悲劇還沒結束，土耳其的暴跌只是個引子，空頭們很可能已經瞄準了亞洲市場。全球經濟前景堪憂，美國與多國貿易摩擦升級使全球多國美元短缺。亞洲將成為下一個金融市場系統性風險的爆發地。

BIS 早在 2016 年 11 月就指出，

美元、銀行跨境資本向美元資產的流入與 CIP 偏差之間緊密的「三角」關係使美元決定了市場的槓桿偏好。國際美元資本流入緊密取決於國際銀行的槓桿率。所以「三角」關係說明美元在國際銀行體系中的地位，也決定了美國貨幣政策對全球金融環境的影響。

德意志銀行分析師 Aleksandar Kocic 今年 5 月曾表示，「美元是一個關鍵變量，它能綜合反映聯準會目前操作路徑的潛在風險。」換句話說，聯準會最不願看到它在進行縮表時美元大幅升值。

Kocic 解釋道，

一方面，美國經濟正在復甦，但全球很多地方增速緩慢甚至衰退，而這一環境下美元走強與聯準會偏「鷹」風格相符。聯準會升息收緊了金融市場，甚至有可能引起經濟衰退。但另一方面，如果美元走弱，具體表現將是通貨膨脹或債務（雙赤字）風險加劇，這時，恐怕政策將無法有效控制風險。

Kocic 認為，美元走強只是一個喚醒「沉睡」市場的外因，但它導致的結果是聯準會進一步收緊了貨幣政策。

德銀近日又總結了一份新興市場雷爆地圖，地圖顯示了美元走強是如何一步步引爆全球市場的。

從左下角開始看，升息與美元走強使新興市場危機重重：要麼面對資本外流，要麼保住匯率，但這又要以挫傷經濟為代價。新興市場波動率上升，資產遭拋售。美國公債長端殖利率將承壓，影響美公債市。同時，新興市場大幅波動也會給美元風險資產帶來打擊。

今年美元走強從 4 月 17 日開始，導致了新興市場匯市暴跌，如果美元升值趨勢不得到控制，除非聯準會很早結束升息周期，風險資產流動性會大面積受威脅。