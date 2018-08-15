〈每日外資外匯觀點〉歐元橫盤格局破壞啟動新跌勢、 土耳其危機結束前避險貨幣續受惠

週二外匯市場趨於平穩，土耳其里拉連四貶後反彈，但投資人仍心有餘悸，擔心貶值狂潮會擴散到其他貨幣市場，歐元周三續跌至 1.1318，荷蘭合作銀行 (Rabobank) 分析師表示，近期歐元兌美元的走勢顯示，這是新一波跌勢的開始。

歐元橫盤格局破壞將啟動新跌勢

荷蘭合作銀行新興市場貨幣策略師 Piotr Matys 表示，儘管土耳其里拉週二反彈，但可能仍然處於「暴風眼」，里拉還需要重新取得市場信心。

該行過去半年來一直看跌歐元兌美元，但最近的跌速仍讓人吃驚，尤其近期創下 2017 年年中以來的最低水平，從技術面來說，跌破頭肩頂的頸線位置，意味著破壞了最近橫盤整理的格局，將啟動新一波跌勢。

歐元兌美元日 K 線圖。(來源：新浪財經)

大和證券的資深策略師 Yukio Ishizuki 表示，市場對歐洲銀行業在土耳其曝險位的擔憂，似乎過度了，因曝險規模實際並沒那麼大。

土耳其危機結束前 避險貨幣持續受惠

德國商業銀行外匯策略師 Antje Praefcke 認為，市場或許認為土耳其危機只是個孤立事件，但在危機結束前，避險情緒可能持續高漲，將讓避險貨幣持續受惠。

儘管日圓近期在避險概念高漲下，成為非美貨幣中挺立的貨幣，但德國商業銀行分析師 Axel Rudolph 仍然看好美元，預期美元兌日圓只要位於 109.94 上方，就有機會向 113.34 挺進。