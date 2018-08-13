〈土耳其貨幣危機〉稱川普的陰謀使里拉崩跌 土國總統：很快就會回升

土耳其里拉崩跌，該國總統 Tayyip Erdogan 表示，美國總統川普「對全世界發動經濟戰」，其政治陰謀，導致里拉重貶，但「(里拉) 很快就會回升至合理水平」。

台北時間週一 (13 日) 晚間 8 點 17 分，Investing.com 數據顯示，美元兌土耳其里拉上揚 8.48 %，至 6.94。

美國自 8 月起，對 2 名土耳其官員，實施經濟制裁，並就土國進口商品免稅措施，進行重審，導致里拉崩跌。

川普上週下令，將土耳其進口鋼鐵、鋁材關稅，提升 1 倍，里拉兌美元跌勢因此加劇；但 Tayyip Erdogan 不甘示弱，並稱在這場經濟戰中，土耳其不會輸。

據英國《獨立報》報導，Erdogan 痛批，川普對全世界發動經濟戰，土耳其面臨其政治陰謀威脅，美國「意圖使土耳其在金融、政治等領域棄械投降。」

Erdogan 強調，即使如此，土耳其終將克服此難關。

市場憂心，土耳其恐引爆金融危機；諾貝爾經濟學獎得主克魯曼 (Paul Krugman) 日前示警，若土耳其未能妥善因應，亞洲金融風暴恐重演。

土耳其央行週一公布一系列穩定金融措施，里拉跌幅隨之收斂，但全球股市已遭重創，MSCI 亞太指數下跌 1.7%，成員股市值蒸發 3000 億美元。

土耳其央行宣布，將所有里拉債務準備金率，下調 250 個基點；3 年內到期的銀行外匯債務準備金率，下調 400 個基點。

上述調整，預計可釋出約 100 億里拉 (約 60 億美元) 的流動性；消息一出，帶動里拉自歷史低點 (7.24 里拉 兌 1 美元)，回升至 6.4。

2018 年以來，里拉兌美元跌逾 4 成，但 Erdogan 宣稱，里拉「很快就會回升至合理水平」。