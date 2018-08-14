聯鈞Q3展望保守 營收、毛利率恐同步下滑

光通訊封裝代工大廠聯鈞 (3450) 第二季毛利率、本業獲利下滑，惟匯兌利益進補，EPS 達 1.54 元，累計上半年 EPS 為 2.35 元。展望第三季，聯鈞表示，GPON、Data Center 100G 產品下半年出貨量都會顯著成長，但價格壓力大，去年第四季起連三季大成長的綠光產品將大幅衰退，3D 感測產品將大成長，但 9 月起出貨量才會跳躍，第三季營收估低於前一季，毛利率也面臨壓力。聯鈞今日召開法說會，並公布財報，第二季合併營收 19.17 億元，季增 10.7%，毛利率下滑至 24.5%，較前一季的 27.9% 降低約 3.4 個百分點，營業淨利 3.1 億元，較前一季的 3.36 億元小幅下滑，不過，因業外匯兌收益大增，推升稅後淨利 3.36 億元，較前一季成長近一倍，EPS 為 1.54 元。



累計上半年合併營收 36.4 億元，毛利率 26.1%，營業利益 6.46 億元，稅後淨利 5.04 億元，EPS 為 2.35 元，毛利率、獲利均較去年同期衰退。



聯鈞表示，第二季聯鈞＋合鈞，及捷敏的毛利率都下滑，而聯鈞＋合鈞的毛利率下滑，主要係產品組合不好，光通訊比重增加，其毛利率相對差，光資訊毛利率是相對比較好，但最好的 3D 感測營收占比下滑。



展望第三季看法相對保守，聯鈞表示，美中貿易戰暨匯率波動仍是無法掌握之風險因素，價格壓力較大的 GPON 下半年雖數量樂觀，隨著大陸 TO-CAN 裝廠產能開出、技術逐步進步，近期人民幣貶值更是雪上加霜，面臨中國廠商的價格壓力更大；Data Center 下半年 100G 產品顯著成長，但價格壓力大。4G LTE 需求平穩，EML 需求則逐漸回溫中。



光資訊產品部分，去年第四季大幅成長到今年第二季大幅成長的綠光產品，第三季起在客戶庫存調節下，業績將大幅衰退；3D Sensing 經過上半年一路修正，9 月起出貨量會大幅成長，第三季出貨量有機會較去年逼近倍增。



整體來看，在主力產品 GPON、Data Center 100G 面臨價格壓力大，綠光產品大幅衰退，3D 感測產品 9 月起出貨量才會跳躍下，第三季營收預估估低於前一季，毛利率也面臨壓力。