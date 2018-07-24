聯鈞Q2 EPS估2.2元 中興事件影響漸消弭 Q3營運估小增

封裝代工大廠聯鈞 (3450) 第二季營收 19.2 億元，季增 11.5%，預估毛利率持穩，加上新台幣貶值挹注匯兌收益上看 5、6 千萬元，EPS 上看 2.2 元。近期中興已復工，光通訊訂單將從 8 月回溫，且高毛利率應用的 3D 感測與捷敏等營穩健向上，預估第三季營收、獲利同增溫，全年 EPS 上看 8.33 元。今日除息 3 元、除權 1 元，盤中小漲朝填權息之路邁進。 受到 PON 市場不佳影響，2017 年合併營收 72.69 億元，年衰退 11%，主要係聯鈞本身業績下滑 23%，以合鈞為主的其他則成長 33%，捷敏成長 5%。毛利率 28.2%，歸屬母公司稅後淨利 7.49 億元，每股盈餘 5.66 元。今年首季營運持穩，EPS 為 0.89 元。



雖然 6 月營收因中興被罰事件影響，光通訊 GPO 出貨受影響，營收僅 6.12 億元低於預期，不過，子公司捷敏的 MOSFET 封裝業務市況佳，第二季合併營收仍達 19.2 億元，季增 11.5%，由於台幣貶值預估匯兌收益上看 5、6 千萬元，EPS 可望達 2.2 元。



展望第三季，由於中興通訊已復工，預估光通訊營收低點將落在 7 月，8 月之後需求將回升，高毛利率應用 3D 感測與捷敏等營收穩健向上，將抵銷綠光應用需求下滑，第三季營收、本業獲利可望較前一季小增，全年 EPS 上看 8.33 元。