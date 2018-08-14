英華達今年營運先蹲後跳 上下半年4:6 明年擴廠效應進入新成長循環

下半年進入消費性電子旺季，英業達 (2356) 旗下智慧裝置廠英華達站上攻擊發起線，擔綱集團成長主力。總經理何代水指出，今年業績倒吃甘蔗，上下半年四六比；而擴廠、擴產效應可望陸續發揮，明年英華達營運將有進一步突破。針對中美貿易大戰影響性，何代水說，其上海浦東廠是百分百外銷，南京廠供貨給小米不受影響，面對兩千億美元的關稅措施在即，很多電子產業面臨挑戰，不論英業達或英華達，包括台灣與多處海外工廠可供彈性調配，加上生產訊息化、分佈化，傷害可降至最低。



何代水表示，自從英華達併入英業達集團之後，對整體英業達的合併毛利率有加分的作用，業績貢獻也逐年兩位數提升。不過，今年成長趨緩，英華達進入調整期，著重獲利的衝刺，全年營收與獲利約個位數增長。首季雖因去年第四季拉貨多，使單季業績同比略減，上季亦為淡季，但今年先蹲後跳，上下半年四六比，亦即下半年將比上半年成長 5 成。



而今年的調整中，不但擴廠也擴產，上海廠區與南京廠區都在擴，明年還會有新的廠區加入貢獻，因此，他看好英華達明年度將進入另一個成長循環，擴廠效應將使營運獲得突破。