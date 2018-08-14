英業達Q2獲利優於預期 上半年EPS 0.98元 英華達擔綱H2成長主力

英業達 (2356) 第二季因筆電出貨暢旺，單季營收以 1269 億元，季增 21%，年增 14%，毛利率守穩 5%，營益率較首季回升到 1.7%，營業利益 22.2 億元，季增 56%，年增率 5%，稅後盈餘來到 22.37 億元，季增 76%，年增 16.1%，EPS 0.62 元。上季財報優於預期之下，累計上半年營業利益達 36.46 億元，年減幅度縮小到 2%，稅後盈餘 35.08 億元，年增率 34.7%，EPS 0.98 元。該公司週二 (14 日) 收盤小漲，來到 24.65 元。



英業達指出，第二季主要成長動能來自筆電產品線。不過，因出貨狀況佳，比較基期墊高，下半年成長展望較為保守，成長動能將以英華達的智慧裝置為主。此外，下半年伺服器業務中，整機與系統產品的出貨比例下降，因此量雖提升，但金額的成長將遜於出貨量。



不過，英業達強調，這樣的產品組合雖不利營收成長，但卻有利於毛利率的增長。整體而言，第三季整體業績目前看來仍將優於第二季。該公司第二季匯兌收益 2.37 億元，上半年累計匯兌收益為 3.25 億元，有別於過去自然避險之下匯損侵蝕獲利，今年避險得宜。



英業達週二召開法說會，除公告半年報外，也提出下半年展望說明。第二季電腦及伺服器合計之 PC 業務占比約 84%，伺服器單獨計算則為 35-40%，智能裝置占比 14%，能源 2%。



英業達說，今年上下半年營收結構偏向 2016 年的狀況，成長主要動能來自上半年。不過，下半年仍是傳統旺季，成長主力改由智慧裝置擔綱，今年整體營收至少有個位數成長。