拋售狂潮中 新興市場投資者如何應對土耳其危機？

受土耳其動盪牽連的新興市場，股票和債券跌向年內低點。交易員們紛紛部署策略，努力經受住此次危機考驗。

周一隨著土耳其資產暴跌，新興市場資產價值也下挫，周二回穩。在美國與俄羅斯、中國等主要經濟體局勢緊張之際，土耳其里拉的崩盤無疑加劇了本已脆弱的局面。一些投資者表示逢低買盤的機會已經顯現，另一些投資者則認為最好的選擇是賣出股票和債券，落袋為安。

以下是分析師和投資者的一些觀點：

Kevin Daly，Aberdeen Standard Investments 駐倫敦基金經理： 這家管理著近 8,000 億美元資產的投資集團周一拋售了一些新興市場頭寸，增加持有的現金 Daly 認為鮮有跡象顯示土耳其跌勢將很快結束，整個新興市場可能遭受更多苦痛 「在這樣的市場投資很困難，」他說。「沒有任何明顯的安全區。」



Nader Naeimi，AMP Capital Investors Ltd. 動態市場主管： AMP 增加了日圓、美元和瑞郎頭寸，因為它們在市場動盪時期是避風港 他選擇做空俄羅斯盧布、印尼盾和菲律賓披索，並表示「市場崩盤的風險很高。」 他指出，新興市場貨幣如果再跌 10% ，可能會重新具有吸引力。目前，股市中他唯一感興趣的是中國股票，因為該國擁有經常賬盈餘以及必要時放鬆財政和貨幣政策的能力



Jan Dehn，安石集團駐倫敦研究主管： 拋售使得新興市場「充滿機遇。」 他表示，雖然土耳其資產可能尚未觸底，但現在是時候買入其他地區的股票、債券和貨幣了 土耳其的問題「完全是自己造成的，不會突然出現在波蘭或烏拉圭這些地方。」

Hans Redeker，摩根士丹利駐倫敦全球外匯策略負責人： 投資者應當做空南非蘭特兌日圓，目標是日圓漲 8% 「土耳其市場持續走軟，投資者應當增加在新興市場的對沖操作，」他表示。「南非政府債券仍然是海外投資組合中超配久期最長的品種。這意味著海外投資者必須購買美元兌蘭特來對沖其債券頭寸風險並降低新興市場貨幣的整體 beta 風險。」



Nicholas Ferres，Vantage Point Asset Management 駐新加坡首席投資官： Ferres 稱，該對沖基金增加了對「情緒過度反應」的領域的曝險 他押注印度和印尼的貨幣和股票將反彈



Toru Nishihama，Dai-ichi Life Research Institute Inc. 駐東京新興市場經濟學家： 里拉可能繼續承受下行壓力，因為土耳其的問題沒有改善，與美國的爭端還在惡化 土耳其宣布的措施就像火箭炮一樣，只能在短期內稍微影響局勢，而解決不了根本問題，比如央行的獨立性 對於誰可能成為下一個受害者的擔憂將持續存在。會是基本面薄弱的南非，還是與美國關係惡化的俄羅斯，或者是目前因為對新總統的種種期望而受捧的墨西哥披索？ 亞洲可能抗沖擊能力最強，但需要關注在 7 附近的人民幣兌美元匯率，如果跌破這一水平，對其他亞洲貨幣也將造成巨大沖擊



Maximillian Lin，NatWest Markets 駐新加坡新興市場亞洲策略師： NatWest Markets 偏好做多美元 / 新加坡元和美元 / 韓元，因為美元兌亞洲新興貨幣走強，並且如果土耳其里拉進一步走軟，這些貨幣對應該會走高 Lin 在電子郵件中說，如果土耳其面臨的壓力持續，這些貨幣仍將「略微」走軟，但幅度可能小於印尼盾和印度盧比 考慮到最近的走勢由消息面驅動，很難說土耳其里拉是否會進一步下跌

