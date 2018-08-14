拋售狂潮中 新興市場投資者如何應對土耳其危機？

受土耳其動盪牽連的新興市場，股票和債券跌向年內低點。交易員們紛紛部署策略，努力經受住此次危機考驗。
周一隨著土耳其資產暴跌，新興市場資產價值也下挫，周二回穩。在美國與俄羅斯、中國等主要經濟體局勢緊張之際，土耳其里拉的崩盤無疑加劇了本已脆弱的局面。一些投資者表示逢低買盤的機會已經顯現，另一些投資者則認為最好的選擇是賣出股票和債券，落袋為安。
以下是分析師和投資者的一些觀點：
- Kevin Daly，Aberdeen Standard Investments 駐倫敦基金經理：
- 這家管理著近 8,000 億美元資產的投資集團周一拋售了一些新興市場頭寸，增加持有的現金
- Daly 認為鮮有跡象顯示土耳其跌勢將很快結束，整個新興市場可能遭受更多苦痛
- 「在這樣的市場投資很困難，」他說。「沒有任何明顯的安全區。」
- Nader Naeimi，AMP Capital Investors Ltd. 動態市場主管：
- Jan Dehn，安石集團駐倫敦研究主管：
- 拋售使得新興市場「充滿機遇。」
- 他表示，雖然土耳其資產可能尚未觸底，但現在是時候買入其他地區的股票、債券和貨幣了
- 土耳其的問題「完全是自己造成的，不會突然出現在波蘭或烏拉圭這些地方。」
- Hans Redeker，摩根士丹利駐倫敦全球外匯策略負責人：
- Nicholas Ferres，Vantage Point Asset Management 駐新加坡首席投資官：
- Ferres 稱，該對沖基金增加了對「情緒過度反應」的領域的曝險
- 他押注印度和印尼的貨幣和股票將反彈
- Toru Nishihama，Dai-ichi Life Research Institute Inc. 駐東京新興市場經濟學家：
- Maximillian Lin，NatWest Markets 駐新加坡新興市場亞洲策略師：
- Takeshi Yokouchi，Daiwa SB Investments Ltd. 駐東京的高級基金經理：
- 「對於里拉來說，我還沒有看到底部，我已經減少了對新興市場資產的總體風險敞口」
- 他增持了日圓現金頭寸；雖然對土耳其的敞口可能使歐洲的金融機構面臨一些風險，但眼下還不太可能演變為重大的全球風險
- 從中長期來看，在土耳其提供更高殖利率時，里拉可能會反彈，當這種情況發生時，市場走勢可能迅速轉變