CBOE SKEW指數升至歷史新高 低VIX高SKEW是投資人警惕的時候？

在美中貿易戰的背景下，近期全球經濟大動蕩不斷，而投資人的極端風險 (Tail Risk) 保護成本，也就是芝加哥期權交易所 CBOE 的偏斜指數 (CBOE SKEW Index) 升至歷史新高。

土耳其經濟危機造成了其 3 年國債衝破了 25% 報酬率水位，其信用違約交換 (Credit Default Swap，CDS) 利差也飆升至 535 百分點。2019 年底有 76 億美元的國債到期，是否會如期償債使投資人緊張。

土耳其幣兌美元日線趨勢圖 / 圖：xe

土耳其的困境也使其他新興市場受到波及，摩根大通 (JPM-US) 的新興市場外匯指數也跌至 61 水位。其中，南非幣、印度盧比、印尼盾、阿根廷披索也都是「受害者」。人民幣的表現也大幅下滑至今年最差的 1 美元兌 6.89 人民幣水位。

近日 CBOE 的 SKEW 指數飆升至歷史新高的 159.03 水位，顯示投資人試圖保護投資，而「保護費」大漲。一般來說，因機構投資者是 SPX 期權中最大的交易者，SKEW 的增加表明機構投資者需要的風險保護成本增加。

CBOE SKEW 指數圖 / 圖：barchart

然而，通常與 VIX 同行的 SKEW 近期卻開始分歧，而低 VIX 高 SKEW 組合所代表的是，市場總體上未出現大幅波動，但大型投資者認為極端風險遠遠超過平常的水準。

換句話說，大型投資人認為未來有機會實現驚人的波動率。