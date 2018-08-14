領 Netflix 八年來大舉砸錢投資內容 財務長Wells即將離職

網路媒體 Netflix (NFLX-US) 週一 (13 日) 宣布其財務長 David Wells 將辭職，而華爾街分析師週一也下調了對 Netflix 股票的目標價，也同時調降了該公司今年與明年的互聯網電視網用戶預期數量。同樣在周一，Netflix 宣布其首席財務官正在辭職。

自該公司報告 7 月 16 日第 2 季度令人失望的用戶數以來，Netflix 股價下跌約 15%。6 月 21 日股曾創下 423.21 美元的歷史新高。目前交易價格遠低於其 50 日均線。Netflix 股價週一收盤下跌 1.32% 來到 341.31 美元。

Netflix 股價日線趨勢圖

《洛杉磯時報》報導指出，在經過 8 年大量的砸錢投資內容後，Netflix 首席財務長 David Wells 將在就職 14 年後離開公司。他目前計劃留在公司直到找到繼任者。自 2010 年以來，Wells 一直擔任首席財務長。

Monness Crespi Hardt 分析師 Brian White 表示，他並不擔心 Wells 的離職。他在申明中寫道，「鑑於 Netflix 多年來取得的成功以及我們認為非常光明的未來，我們相信該公司將能夠吸引高質量的財務長」，並重申了對 Netflix 股票的「買入」評級和 430 美元的目標價。

在 Wells 的任職期間，曾率領 Netflix 大肆投資。該公司借入數十億美元並積極的投資原創內容，而 Netflix 也因此增加了全球用戶數量，但也引起投資者對其快速現金消耗的事實而擔憂。

Netflix 表示，只要利率保有吸引力，借款仍然是一個很棒的選擇。華爾街在很大程度上寬恕了 Netflix 的支出。

Netflix 報告的第 2 季度只增加了 520 萬用戶量。低於自己 4 月中旬預測的 620 萬人次。截至 6 月季度末，Netflix 用戶總數達到 1.310 億。

《IBD》報導稱 Imperial Capital 分析師 David Miller 保持對 Netflix 的「優於大盤」評級，但將他的 12 個月目標價格從 503 美元降至 494 美元。

Miller 將 Netflix 的全球用戶預估從 2018 年的 1.414 億人次減少至 1.412 億人次。他將 2019 年的全球用戶預估從 1.663 億降到 1.644 億人次。