〈土耳其貨幣危機〉亞幣表現相對平穩 三新興市場貨幣交易量最高

土耳其危機持續，里拉兌美元貶至歷史低點，昨 (13) 日貶至 7.088 里拉兌 1 美元，星展集團今 (14) 日表示，土國貨幣里拉賣壓仍重，避險需求推升美元和其他避險貨幣，而觀察亞洲貨幣表現，亞洲 (日本除外) 貨幣與股市表現相對平穩，印度盧比，印尼盾以及人民幣仍是昨日交易量最高的三大新興市場貨幣。

星展集團表示，里拉遭拋售的衝擊震撼全球股市，因投資人擔憂銀行對土耳其資產的曝險程度，因而帶動具有避險性質的貨幣如瑞朗和日圓升值；美元兌主要貨幣則是升貶互見，而與南非及拉丁美洲等地區相比，亞洲貨幣與股市表現相對平穩。

星展集團認為，美國選在土耳其經濟面臨壓力的時刻，宣布對土國提高關稅。這個舉動可視為美國對新興市場發出訊息，在新興國家承受壓力時協助安定市場，若聯準會選擇忽視新興市場動態，且持續其溫和升息步調，新興市場未來將面臨更多壓力。



在投資布局上，星展集團對股票維持中立的觀點，由於新興市場與土耳其的動盪對美國的影響最小，在個別資產類別的相對表現中，星展集團繼續看好美股的表現，因美股在動盪時期，反而會受惠於資金流入。



另星展也持續看淡歐股，主要原因有兩點，包括第一、土耳其是歐洲第六大貿易夥伴，佔歐盟 2017 年貿易總額的 4.1%。

第二、土耳其的危機，歐洲金融業有顯著的影響，尤其是西班牙和法國的銀行；事實上，歐洲央行 (ECB) 擔心這些金融業無法承受里拉大幅的貶值，並且可能開始發生外幣貸款 (佔土耳其銀行業資產的 40%) 違約的情況。

雖然土耳其銀行業的不良貸款仍然低至 3%，但評級機構穆迪警告稱，隨著危機惡化，壞帳有上揚的風險，而歐洲金融業佔 MSCI 歐洲指數的權值最大，達 19.4%。



至於亞洲部分，雖然對土耳其的曝險部位並不高，但星展集團認為，仍可能因面臨全球新興市場基金贖回的壓力，對亞洲看法維持中立，其中相對看好結構較佳的亞洲經濟體，擁有穩健的資產負債表和財政平衡的國家，例如中國和新加坡，在這種動盪時期，亞洲高股息策略也較具彈性。