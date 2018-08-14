〈土耳其貨幣危機〉元大寶華指二個理由 土國問題不至於演變成系統性風險

美國總統川普在最近兩周接連對土耳其擴大施壓，造成其貨幣里拉崩跌，並波及全球金融市場，市場關心的重點在於，接下來是否會有更多的新興市場面臨同樣的系統性風險、以及歐洲銀行業對其曝險恐首當其衝，元大寶華綜合經濟研究院今 (14) 日指出，目前僅哥倫比亞和南非具有政治不穩和外債偏高的問題，因此預期影響有限，且目前歐洲銀行業 CDS 指數尚未快速攀升，應不至於演變成系統性風險。

元大寶華分析，土耳其的問題在於龐大且持續的經常帳赤字，導致外債持續累積，加上政策失誤加大市場信心的弱化。

若檢視目前市場相對關心的新興國家可發現，除已深陷危機的土耳其和阿根廷外，哥倫比亞和南非是狀況較接近的國家，主要是此兩國同樣有政治不穩和外債偏高的問題，可能將是擴散比較立即的國家。

然而，雖哥倫比亞和南非具有與土耳其類似的問題，但從經常帳 / GDP 比來看，這兩個國家問題程度相對較小。

元大寶華強調，儘管金融市場信心相當脆弱，且資產價格波動也大，但由於相似的國家有限，不至於會產生嚴重的共振效應，判斷還沒有演變為系統性風險的地步。

另一方面，市場憂心土耳其危機可能透過銀行管道擴散到其他金融市場，特別是歐洲銀行業對於土耳其曝險高，將首當其衝，不過，從目前歐洲銀行業 CDS 指數觀察，今年以來僅有非投資等級次順位金融債 CDS 明顯攀高，其他類別金融 CDS 雖上升，並不及 2011 年歐債危機和 2016 年初德意志銀行引爆的歐洲銀行業信心危機，也不及於 2016 年土耳其政變時的水準，顯示事態目前還沒有發展到骨牌效應的地步。

此外，若就每日的 CDS 來觀察，7 月 31 日至 8 月 13 日各類歐洲銀行業 CDS 指數僅上升 5-14 個基點不等，上升幅度相當有限，意即土耳其問題尚未成為全面性恐慌情緒的來源。