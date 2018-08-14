美預算辦公室：下修2018美GDP成長、Fed升息減速

美國國會預算辦公室 (CBO)13 日發布新版經濟展望，受到稅改與政府支出計劃帶動，預期今年經通膨調整後的 GDP 增長率為 3.1%，2019 年的增長將減緩為 2.4%，低於川普政府的目標 3%，2020 年至 2028 年將持續放緩。

CBO 發布 2018 年至 2028 年經濟展望，預估 2018 年實際 GDP 增長率為 3.1%，比 2017 年數值高出 0.6%，經濟增長的主要動力來自 1.3 兆美元的政府支出計劃、1.5 兆美元的稅改政策以及私人投資提升。

CBO2018 年至 2028 年 GDP 與失業率預測

2018 年 - 2019 年

CBO 預計，今年下半年的實際 GDP 增長將與上半年類似，但若單與第 2 季的年化增長率 4.1% 相比，增長將有所放緩，帶動第 2 季 GDP 增長提升有諸多因素，例如消費者支出和商業支出強勁，以及黃豆出口加速。

但隨著中美貿易戰開打，2019 年情況將有所不同，商業投資和政府支出都將減緩，農產品的出口則充滿不確定性，CBO 預測明年的 GDP 增長將放緩至 2.4%。

CBO 指出，在 2018 年與 2019 年將出現實際產出大於潛力產出的情況，造成需求過剩問題，市場的需求量大於巿場供給量，儘管這將降低失業率與提升收入，但在同一時間，商品、服務和勞力將供不應求。

2020 年 - 2028 年

根據 CBO 預測，需求過剩問題將在 2019 年開始漸漸減少，在 2022 年問題將消失，預測 2020 年 - 2022 年的實際 GDP 增長率為 1.6%，2023 年至 2028 年則為 1.7%。

利率與殖利率預期

因應需求過剩與攀升的通膨壓力，CBO 預期美國聯準會 (Fed) 將持續上調聯邦基金利率的目標區間，預期 2019 年將上調利率至 2.8%，並將持續升息至 3.4%，在 2020 年 - 2022 年將維持於此水平。

美債殖利率部分，3 個月期與 10 年旗美債殖利率在之後幾年將會有所攀升，預測 3 個月期美債殖利率在 2019 年將上揚至 2.8%，2021 年前達 3.2%。10 年期美債殖利率預期在 2021 年攀升至 4.0%，但在 2022 年底前，將回落至 3.8%。

CBO 失業率和美債殖利率預測

預測潛在風險

CBO 提醒，貿易戰緊張局勢可能對 GDP 增長有更大的影響，辦公室主任 Keith Hall 指出，他們在 7 月初時完成此份經濟預測報告，但當時美中貿易戰的緊張局勢不如此時劇烈。

他們當時預估約僅有 1.5% 的商品將受到關稅影響，但隨著貿易戰發展態勢，有可能所有美中貿易商品，都將被課徵關稅，若發生此情況，經濟受影響程度經更巨大。