土耳其總統：我們將抵制美電子產品 棄iPhone用三星

土耳其里拉在經歷了數日的劇烈貶值之後，週二 (14 日) 里拉兌美元匯價就在土耳其央行實行資本管制、並承諾給予市場充足流動性的利多之下，週二 (14 日) 應聲反彈近 5% 之多，重新升回 6.5 里拉兌換 1 美元關卡附近。

美元兌里拉日線走勢圖 圖片來源：investing.com

週二 (14 日) 土耳其總統艾爾段 (Recep Erdogan) 再次向土耳其民眾強調，雖然目前土耳其正遭受美國的經濟制裁，土耳其仍然將會捍衛自身的政治立場，艾爾段並表示，面對到美國經濟制裁，土耳其也將針對美國的電子產品進行抵制，作為抗議美方的手段。

艾爾段在公開演講上說道：「我們將抵制美國的電子產品，雖然美國有 iPhone，但我們還有三星手機可以做為替代選擇，並且土耳其也有自產的本土手機品牌。」

艾爾段指出，美國運用了經濟手段攻擊了許多國家，這其中即包括了土耳其，土耳其當前的體制事實上維持了土耳其的和平發展與經濟穩定，艾爾段並向土國人民強調，估計至 2023 年，土國人民的人均財富可望出現「翻倍」。

而針對近期土耳其貨幣里拉高速貶值的發展，艾爾段回應，里拉並沒有合理的貶值基礎，且土耳其的銀行業也沒有一間出現破產，艾爾段呼籲民眾將手上的外幣換成里拉。

艾爾段強調，當本國人民都棄用里拉換成外幣時，那麼土耳其就不得不投降，艾爾段鼓勵土國人民繼續持有里拉，並且有信心土耳其可以抵放美元換匯壓力與高利率之問題。