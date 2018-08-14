舊金山Fed：2008年金融危機美國人均損失7萬美元 至今仍未回復

從某種程度來看，美國經濟表現良好，失業率處於 18 年來的最低水平，第二季經濟成長率達到了十幾年來的最快速度。但這並不意味著美國人已經從 2008 年的金融危機中完全康復。

聯準會 (Fed) 舊金山分行在一項新的研究中估計，房市崩盤和隨之而來的經濟衰退使平均每個美國人終生收入損失 70000 美元。這個金融危機也阻礙了經通貨膨脹調整後的國內生產總值 (GDP)，研究人員總結指出，美國是否能夠收復這些失地令人質疑。

研究人員寫道：「按通膨調整後的 GDP 來衡量，目前美國經濟規模仍遠低於 10 年前金融危機和大衰退前成長率所隱含的水平。」他們也強調，政策制訂者「理所當然地擔心」經濟活動可能不會重回危機前的趨勢。

如果沒有 2007 年和 2008 年出現的大規模金融衝擊，美國經濟可能會出現類似 1991 年經濟衰退那樣較為溫和的情況，當年國內生產總值僅下降 1.5%，之後就逐步反彈回升。而舊金山 Fed 研究報告作者 Regis Barnichon 和他的合作者都發現了這一點。

其他跡象也顯示大蕭條留下的傷疤，風暴起自 2007 年 12 月，房價的崩盤讓美國一些最大的金融公司幾乎無以為繼。例如，數據顯示，如今千禧世代承擔的債務遠遠超過嬰兒潮世代在他們這個年齡層所承接的債務。經通膨調整後的家庭收入中位數也與 1970 年代相同。

雖然工資成長低迷的趨勢早於金融危機，但目前仍然持續中。勞工部數據顯示，2018 年平均時薪收入經通膨調整後呈現下降。