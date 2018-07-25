經濟學家：就算貿易戰沒有全面爆發 美國經濟風暴仍醞釀中

經濟學家 Diane Swonk 週二 (24 日) 表示，即使貿易戰沒有全面性爆發，關稅的不確定性也能挫傷美國經濟。

她指出，關稅、美元走強以及升息，這些都會削弱製造業和其他出口業的競爭力。

Grant Thornton 首席經濟學家 Swonk 表示，「美國經濟有一點緩衝，讓我們能在暴風雨中撐過一段時間，但這暴風雨仍在醞釀且暗流顯然已經成形。」

美國和全球其他國家之間的貿易緊張氣氛一直不斷升溫。

中國一直是美國川普總統時常針對的目標，上週川普表示，他已經「準備好」對中國所有進口至美國價值 5050 億美元的貨品徵收關稅。目前華府已針對價值 340 億美元中國進口貨品徵稅，北京當局也對同樣數量的美國進口至中國之貨品徵收報復性關稅。

美政府也已對自幾個國家進口的鋼鐵和鋁材徵收關稅，包括關鍵盟國如加拿大、墨西哥和歐盟等。

Swonk 認為，迄今實施的關稅規模雖然沒有那麼巨大，但關稅的威脅仍會動搖信心。

「如果我們明天就要迎接全面性的貿易戰，雖然我不認為會這樣，但若真的發生，屆時你會看到 2019 年經濟衰退，且會是相當可觀的衰退。如果這種不明確性持續存在，隨時間慢慢推移就會累積一些腐蝕效應，2019 年的投資就會減少。」

事實上，Swonk 認為英國脫歐就是一個警示現象。雖然英國尚未正式脫離歐盟，但單單是脫歐的威脅就讓過去 2 年的通膨上升、成長放緩且降低投資和信心。

關於股市，巴克萊美股研究部門副主管 Venu Krishna 預期，關稅將產生廣泛負面的衝擊，而且不同於分析師普遍認為小型公司因為是國內企業能受到保護，他反而認為小型公司受創程度最嚴重。

「事實上，這些企業對進出口曝險更高，他們的利潤明顯減少，因此沒辦法吸收成本，最後他們也沒有定價能力。」